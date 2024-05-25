屏東大平少棒赴美比賽！500萬沒著落　「神祕阿姨」豪捐480萬助圓夢

▲取得到美國參加貝比魯斯屏東縣大平國小棒球隊 。（圖／大平國小提供）

記者陳崑福／屏東報導

貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽，屏東大平、2人玉田國小聯隊拿下冠軍，獲得代表台灣前往美國參賽資格，但出國經費約500萬，由於不少球員家庭收入有限，擔心無法成行，有熱心人士po網尋找善心人士支持；縣議員盧玟欣等人也發起薪水一日捐活動；一名高雄市的女子日前聯絡校方後，(24)日一口氣匯入全部480萬元經費，讓球員及家長、校方感動不已，感謝她滿滿的愛心。

屏東縣大平玉田聯隊於本月(17)日以9比7打敗台中市上楓國小奪得貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽首座冠軍，取得到美國比賽資格。

但總經費近500萬元，讓學校及家長、球員憂心不已，有網友po網求助；有家長透露，逼不得已，只好各憑本事及人脈募款，也要幫小孩子到美國出賽的夢。

恆春鎮大平國小校長黃文聰表示，為讓孩子到出國比賽，校方及家長到處尋找管道找經費；慢慢累款；日前接到一名女士電話，表示願意捐助不足的經費，他以為對方在開玩笑。

這名女子不願具名，表示家人也支持這項有意義捐款，並要了學校銀行帳號，沒想到，24日下午，該筆善款匯入校方戶頭，消息傳開，讓全校師生既驚又喜，並宣佈停止接受捐款。

據悉，這名善心女子，家住高雄市，不願意透露行事工作，表示捨不得孩子拿到冠軍，卻為出國經費到處募款，經與家人討論後，決定贊助全部經費，一圓孩子出國比賽的夢。

另一方面，屏東縣議員盧玟欣為了孩子的出國經費，也發起議員捐一日薪水活動，已有蔣家煌、洪宗麒、李紀財、葉明博、吳慈惠、鄭清原、蘇資婷、王景山、王薇茗等議員響應。