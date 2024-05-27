瞄準國際遊客！「金門觀光圈」今正式成立　再創旅遊新亮點

▲瞄準國際遊客，「金門觀光圈」今正式成立。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

為整合公私部門、觀光產業及學界資源，再造金門觀光新品牌，交通部觀光署今（27）日在金酒公司經武酒窖廣場，舉行「金門觀光圈成立大會」，交通部觀光署長周永暉、金門縣副縣長李文良、立法委員陳玉珍辦公室主任董志謀、金酒公司董事長吳昆璋、等中央地方政府、金門各觀光產業公協會代表，共同見證並啟動「金門觀光圈」。

縣長陳福海前於歷次與中央座談會中積極爭取，並於各項會議中表明金門成立觀光圈需求。觀光署署長周永暉上任後承諾協助金門成立全國第18個觀光圈，今年度中央挹注800萬經費，透過評選優質廠商，並配合疫後觀光發展趨勢開始著重綠色、環保及永續觀光，掌握世界脈動，智慧旅遊科技與AI發展，齊心與金門在地觀光產業一起打造國際觀光品牌，迎接世界各地來訪的遊客。

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周永暉表示，在交通部觀光署的推動下，金門是第18個成立的觀光圈，金門擁有豐富且獨特的觀光資源，絕對是發展國際觀光最佳的旅遊目的地。

▲「金門觀光圈」正式成立。（圖／記者林名揚翻攝）

在金門各界的期盼下，交通部觀光署主導下成立金門觀光圈，透過觀光圈的運作，將食宿遊購行五項構面的觀光資源再次盤整，設計出創新且具吸引力的觀光路線，進行整體行銷宣傳，讓世界各地的遊客能夠看見金門，並且動身造訪金門。

成立大會選在金酒公司經武酒窖廣場，經武酒窖榮獲交通部觀光署112年舉辦觀光亮點獎-最佳人氣獎及10大活動體驗獎，正象徵金門觀光與金門高粱美酒一同邁向世界。

周永暉表示，金門觀光圈未來將是金門各觀光資源整合最重要的平臺，協助產業進行「風格形塑」及「數位轉形」升級，從提升服務品質及創造觀光亮點的角度切入，與原有的金門經典景點創造出新的觀光吸引力。

▲「金門觀光圈」再創旅遊新亮點。（圖／記者林名揚翻攝）

會場並展示金門高粱酒、高粱調飲、貢糖、麵線等金門在地熱門伴手禮，未來觀光署將再邀請知名國內外專家到訪金門，透過與在地觀光產業交流學習，凝聚各界共識，以金門觀光圈品牌化的模式推展觀光，並透過行銷宣傳，展現金門獨一無二的魅力，讓世界旅人看見金門觀光新亮點。