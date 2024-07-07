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北捷國一「逃票妹」被爆家世富貴愛惹事　校長嘆氣：頭痛人物

北捷國一「逃票妹」被爆家世富貴愛惹事　校長嘆氣：頭痛人物

▲網友爆料該名少女家中十分有錢，出入有保時捷911代步，生活圈中也認識許多網紅，平日就喜歡做出吸引人目光的事情博取關注。（圖／翻攝Threads）

圖文／CTWANT

台北捷運1日發生違規事件，新北某國中1年級的女學生在捷運西門站乘車時，未依規定付費購票入站，反而翻越圍欄進站，還將畫面放上抖音炫耀。台北捷運公司依法處1500元罰鍰和票價50倍違約金。網友爆料，該名女學生家世富貴，平日出入有保時捷911代步，喜歡用偏差行為引人注目。女學生就讀的國中校長也表示這名學生是校內「頭痛人物」，坦言學校在教育上還有很大進步空間。

事情發生在7月1日暑假第一天，該名女學生染著一頭紅髮，身穿黑色背心與短褲，進入捷運西門站，並趁著四下無人時，違規翻越圍牆跳入捷運站內，隨後搭車離開，還叫朋友拍下影片貼上網炫耀，引起網路關注。

該名女學生在影片敘述中還表示「暑假太無聊 只能自己找樂趣」，眼見大眾撻伐其違規行為，更在個人頁面發布限時動態，稱「看看是誰在當正義」，態度十分輕浮。

北捷介入調查後，確認此案件發生於1日晚間10時許，調閱監視器後確認違規事實明確，依大眾捷運法第50條可處1500元罰鍰，另依同法第49條規定，「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分的車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍的違約金」。

北捷國一「逃票妹」被爆家世富貴愛惹事　校長嘆氣：頭痛人物

▲2024年1月中旬發生在台中北屯某KTV的少女霸凌事件，也有該名女學生涉入的身影。（圖／翻攝黑色豪門企業）

有網友在社群平台threads上爆料，這名國中女學生之前便涉入多起事件，包含持刀傷人、霸凌等，2024年1月中旬發生在台中北屯某KTV的少女霸凌事件，也有該名女學生涉入的身影。網路上還爆出該名少女家中十分有錢，出入有保時捷911代步，生活圈中也認識許多網紅，平日就喜歡做出吸引人目光的事情博取關注，也曾故意在超商做出脫序行為。

據《中時新聞網》報導，當事國中的校長受訪時指出，該學生平日為了吸引他人關注，做出許多偏差行為，師長多次勸說也無效，相當不受控，是校內頭痛人物，也是輔導會議的主要重點，坦言學校在教育上還有很大進步空間。

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