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鄭文燦涉貪污收賄遭聲押　還有「這2縣長」也捲弊案被調查

▲行政院副院長鄭文燦受訪時指出，呼籲大家踴躍投票，選出最好的候選人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦涉及貪污罪遭聲押禁見。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者劉人豪／桃園報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦涉及貪污收賄，昨遭桃園地檢署帶走，漏夜偵訊後，凌晨遭聲押禁見。而縣市長涉貪遭起訴，鄭文燦並非首例，現任縣市長包括宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科，都因捲入弊案遭調查，分別被起訴及交保。

▲楊文科。（圖／縣府提供）

▲楊文科疑捲「豐采520」天坑案。 （圖／新竹縣府提供）

其中，楊文科疑捲「豐采520」天坑案，豐邑建設位於竹北市建案「豐采520」，因周邊道路10個月內出現5次「天坑」，甚至一台全新特斯拉掉入坑內成為全國矚目案件。新竹檢方調查事證後發現，縣府高層及工務部門平日與豐邑密切聯繫，涉有圖利重嫌，檢方認為，楊文科涉貪罪嫌重大，但認為沒有聲請羈押必要，因此諭知50萬交保。

▲3度被馬拉松問訊，林姿妙18日公開還擊。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭縣長林姿妙。（資料照／記者游芳男翻攝）

宜蘭地檢署2022年8月23日起訴宜蘭縣長林姿妙等15人，共有4大罪狀，第1為羅東公正段1558地號土地違法農地農用做出免予課徵土地增值稅112萬6803元之處分；第2，羅東鎮東榮2段98地號因地主無償出借為作為2020年韓國瑜選總統、呂國華選立委的聯合競選總部使用，讓林姿妙、前立委楊吉雄獲得約240萬元利益。

第3，羅東公正段1558地號免課徵土地增值稅案，跨宜蘭縣政府局處違法多階段行政處分；第4，林姿妙自2018年擔任縣長至今，除了每個月3萬元租金收入及15萬元薪資以外，自陳無其他收入，但7844萬元現金流無合理來源，與收入顯不相當，恐有洗錢嫌疑。其中林姿妙遭檢方以違反貪污治罪條例、財產來源不明罪及特殊洗錢罪等3大罪狀起訴。目前案件仍在法院審理中。

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