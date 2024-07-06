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台中犯保協會啟用手作服務據點　打造馨生人心靈療癒空間

▲▼ 。（圖／犯保協會提供）

▲犯罪被害人保護協會台中分會4日舉辦「療癒手作-氛享馨福」馨生保護服務據點啟用儀式。（圖／犯保協會提供）

記者白珈陽／台中報導

犯罪被害人保護協會台中分會4日舉辦「療癒手作-氛享馨福」馨生保護服務據點啟用儀式，法務部督導參事林嚞慧、犯保會董事金鶯、副執行長尤仁傑、台中檢察分署檢察長林錦村、台中地方檢察署檢察長張介欽、主任檢察官楊植鈞等人均親至現場，與馨生人及其家屬共襄盛舉。

林嚞慧表示，新法修正後，對馨生人提供的服務更為完善，除即時關懷、法律協助、申請犯罪被害補償金及經濟協助外，也著重於馨生人與家屬的身心治療及生活重建。她期許新的保護服務據點能透過團體活動、互動，療癒馨生人及家屬的心理創傷，讓他們走出陰霾，回歸平穩生活。

為提升服務量能，犯保台中分會擴編專任人力，並搬遷辦公場域。林錦村檢察長鼓勵，希望新的保護服務據點能提供馨生人及家屬一個舒適、友善、像家一樣的空間，隨時可至據點內抒發談心、互動交流。

台中分會主任委員楊銷樺感謝各方的支持參與，希望透過新據點的啟用及未來規畫的活動、課程，讓馨生人及其家屬能夠彼此經驗交流，凝聚感情，相互鼓勵走出陰霾。

當日活動中，藝手作班課程透過花材搭配、設計技巧、盆栽養護、色彩搭配、調香及選材等，讓馨生學員在學習中獲得專業技能，拓展興趣及紓解身心壓力。與會長官貴賓亦親自參與手作課程，與馨生人及家屬一起同樂，現場並備有茶點供各界長官貴賓及馨生人取用，搭配手作課程的香氛氣味，現場既熱鬧又充滿溫馨療癒的氛圍。

新的關懷保護據點旨在提供馨生人在處理案件或照顧家人的身心負荷中，有一個可以放鬆暢談、聯繫感情的場所。未來將透過關懷保護據點不定時舉辦課程及聚會，讓馨生人陪伴彼此、相互扶持，撫平心中的傷痛，一起勇敢面對生活，重拾希望。

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