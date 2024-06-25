花108億調取網路流量紀錄　羅智強批綠營侵權：吃定沒有聽證調查權

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者林敬旻攝）



記者郭運興／台北報導

法務部日前修正《通訊監察保障法》，並預計建置，包含法務部等6公務機關與三大電信的「網路流量記錄系統」，評估花費近108億元。對此，國民黨立委羅智強昨（24日）表示，調取「網路流量記錄」牽涉隱私權，立委要求提供所需費用審查，結果法務部送來夭壽貴的一頁書，痛批民進黨吃定沒有「聽證調查權」的國會，就是「缺了牙的老虎」，它囂張、黑箱又怎樣！

羅智強在臉書表示，一張紙，一年要108億。民進黨政府為了打詐，大開偵查方便之門，法務部修正《通訊監察保障法》，其中新增檢警辦案可調取民眾的「網路流量記錄」，且事後不用通知當事人。

羅智強表示，但調取「網路流量記錄」牽涉人權、隱私權保障，立法院初審時未達共識，交付朝野協商，並要求法務部提供「網路流量記錄」所需費用，供法案審查參考。

羅智強指出，結果不問不知道，一問嚇一跳。法務部送來一張A4紙，沒有細目，不見預算內容，就只說建置網路流量記錄保存及資料調取系統，一年要花108億元。108億花費是怎麼算出來的，法務部一問三不知，推說經費是調查局與警政署所估算。

羅智強說，調查局與警政署一年的預算，總共也才102億；一張A4紙，就想要108億。「數位身分證」政策已經浪費公帑14億元，立法院調閱專案小組要求內政部提供相關資料，收到一本內容完全塗黑的黑書。

最後，羅智強批評，立委要求提供「網路流量記錄」所需費用，法務部送來夭壽貴的一頁書。內容雖未塗黑，但也讓大家看了與不看沒兩樣，什麼也看不到。就是這麼誇張、就是這麼囂張、就是這麼黑箱！

▼羅智強曝「網路流量記錄」花費108億。（圖／翻攝自Facebook／羅智強，點圖放大）