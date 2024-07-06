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社會 社會焦點 保障人權

58歲男網戀「超夢幻美魔女」聽她話寄金融卡　慘淪詐團人頭戶

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子，日前在ATM前反覆提領鉅款，引起警方注意；上前盤問男子，還佯稱要還錢給朋友，最終車手身分仍被揭穿，遭到警方逮捕，隨後又在附近逮獲收水手，查獲金融卡及贓款。循線追查金融卡主，才知道金融卡主上個月（6），誤信網路交友，與「美魔女」談戀愛，經通知才知金融卡遭到詐騙。

▲▼警方在超商逮獲提領車手，意外查出高男網戀美魔女，金融卡遭到詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方在超商發現，李男不斷在ATM提領鉅款，還佯稱要還給朋友。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，本周三（3日）但任提領車手的20歲李姓男子，在新北永和保生路上某超商提款，殊不知警方早已鎖定轄內提領熱點，安排便衣同仁執行反提領勤務；李男在ATM反覆提領大額款項，一旁的警員立即上前，詢問李男用途，起初李男辯稱要用來還朋友，但卻無法交代金融卡為誰所有，李男才坦承為提領車手。

李男遭逮後，警方循線在附近逮獲準備收水的17歲康姓少年，並在身上搜出1張金融卡及剛收來的贓款7萬元，隨即將2人帶回偵辦，詢後警方依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪，將2人移送新北地檢署偵辦。

▲▼警方在超商逮獲提領車手，意外查出高男網戀美魔女，金融卡遭到詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高男透過臉書，與美魔女網戀，但金融卡帳戶卻被騙取。（圖／記者陸運陞翻攝）

警追查金融帳戶，發現帳戶住在台中的58歲高姓男子所有，立即傳喚其說明。高男向警方供稱，6月中旬透過臉書認識一名為「孫一琳」的女子，對方自稱已年過40，但照片面貌姣好，身材玲瓏有緻十足美魔女。雙方相談甚歡加入Line聊天，對方以高男抽中「健保公益基金抽獎」6萬元為名目，並表示所提供帳戶有問題，要求將金融卡寄出並提供密碼，但高男卻遲遲未領到錢，直到接到警方通知作筆錄才知道遭到詐騙。

永和分局分局長王耀輝提醒，假交友詐騙手法層出不窮，詐騙集團會利用網路平台假冒艷麗女子吸引民眾，並在博取信任後利用各種詐術，誘使民眾投入金錢或是將銀行存摺、金融卡等寄出，帳戶隨即遭利用作為詐騙贓款洗錢用途。民眾有任何詐騙相關問題，可隨時撥打165反詐騙諮詢專線洽詢，期盼警民攜手合作打擊詐騙集團。

▲▼警方在超商逮獲提領車手，意外查出高男網戀美魔女，金融卡遭到詐騙。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方透過查獲的金融卡，循線追查住在台中的高男。（圖／記者陸運陞翻攝）

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