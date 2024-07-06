為愛當車手！雲林36歲無業男騎百公里台中取款　被逮大哭

記者鄧木卿／台中報導

雲林縣36歲張姓男子無業在家，透過Line認識女網友「檸檬」，女網友早晚噓寒問暖，從未戀愛過的他腦波瞬間變弱，甚至萌生結婚念頭，得知女網友的「舅舅」所介紹的工作，月收7、8萬，為了娶得美嬌娘，立即答允，日前接下第一份任務，就是當車手從雲林頂著酷熱騎了百公里到台中取款，突然被大批警力包圍上銬，張嫌驚嚇得大哭，戀愛夢醒，悔不當初。

▲▼雲林一名無業男子被愛情沖昏頭當車手，騎百公里到台中取款被逮大哭。（圖／民眾提供，下同）

台中警四分局獲報，有被害人誤信加入股票投資群組，每天晚上7點準時上線，熱心的聽從別人分享投資心法，經常看到哪個人又高額獲利，哪個人已賺回本金，一時忍不住誘惑進場投資，先後2次以面交方式，交付現鈔共200萬元，直到拿不回本金，驚覺賺錢夢破，報警求助。

被害人為引誘車手現身，再度同意面交投資，大批警方埋伏在四周，趁張嫌現身取款盤點現金時，一擁而上，張嫌嚇得將百萬現金拋丟在地，企圖滅證，仍遭員警強力壓制逮捕，並在身上查獲存款憑證、手機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。

經查，張嫌認識網友「檸檬」後，由於「檸檬」早晚噓寒問暖，不嫌棄自己失業，而陷入粉紅泡泡的漩渦，自認遇到真愛，甚至萌生結婚成家的念頭，於是答應「檸檬」舅舅介紹工作，只要幫忙收取貨款，每月7、8萬，不成問題。

被愛情沖昏頭的張嫌，第一次接到「舅舅」的工作指派，無畏酷暑，從雲林騎機車飆奔百公里，橫跨濁水溪北上台中取款，騎車過程中，「檸檬」還不定時關心詢問，路上是否平安？到了沒有？讓張嫌更加堅定要為愛走天涯，等到被警察上銬逮捕，一切恍如大夢一場。