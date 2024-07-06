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「25年前有這麼熱？」PTT爆共鳴：太陽下能聽校長廢話1小時

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲許多人去海邊消暑，要注意別曬傷了。（圖／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

連日38度高溫，真的熱到受不了！一名網友直呼，25年前還沒蓋好核四，「當時台灣有這麼熱嗎？」文章曝光後，一票人印象直呼「7年級生！當時32度就算高溫了」、「以前家裡沒冷氣只有電風扇，那時好像也沒熱到哪去」；還笑稱，小時候能在站太陽底下，聽校長講廢話1小時。

一名網友在PTT以「25年前的台灣有這麼熱嗎？」為標題發文，他哀喊這幾天爆熱，印象中，通常一年最熱會落在7月中下旬，豈料現在動不動飆破35度，南部甚至近40度，「體感溫度幾乎全台都破40度！」

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原PO也直言，難怪大家冷氣狂吹，用電量暴增，「真的是天氣太熱了吧？」對此，原PO呼應標題拋問，「25年前，也就是1999年，當年那個還在蓋核四的年代...當時台灣有這麼熱嗎？」

底下網友熱議，「這十年越來越熱 以前沒這麼熱」、「以前國小時教室只有電扇」、「25年前，夏天吹電風扇就非常涼了，一年開冷氣次數5隻手指頭數的出來」、「7年級生！當時32度就算高溫了」、「我記得我小時候開冷氣是奢侈的舉動」、「那時候晚上睡覺只要開電風扇就可以了」、「以前家裡沒冷氣只有電風扇，那時好像也沒熱到哪去」、「我可以很肯定地說，以前能在台下曬太陽聽校長廢話一小時，現在都在禮堂或蓋風雨遮了，這就是差異」、「記得201X年特別冷，冷到會下雪」。

對比現在暖化異常，許多人也感慨，「機車座墊都能煎蛋了」、「真的熱，現在出門曝曬會危及性命的那種」、「熱還好，重點是變久，春天秋天幾乎消失」、「以前真的沒這麼熱，除了氣候變遷、房屋越蓋越密之外，還有熱島效應」、「不只是台灣啊，全球都暖化了」。

事實上，今天是二十四節氣當中的「小暑」，中央氣象署預報員林定宜指出，小暑到大暑在台灣氣候溫度最高，西半部可到35到37度，局部地區有37度高溫，東半部約32到34度。
 

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