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爸媽注意！新北這5家寶寶游泳館稽查不合格　市府要求改善

▲▼ 消保官會同體育局等相關局處於新北市轄內寶寶游泳館場所稽查 。（圖／法制局提供）

▲▼ 消保官會同體育局等相關局處於新北市轄內寶寶游泳館場所稽查 。（圖／法制局提供）

記者戴上容／新北報導

炎炎夏日，寶寶游泳館是許多爸媽的讓寶寶享受玩水樂趣的優先選擇。新北市政府於今年4月至5月間，聯合法務局、體育局、工務局、消防局及衛生局人員，稽查5家寶寶游泳館業者，未料，從保險、消防安全申報、契約部分，全數不合格，市府表示將持續緊盯改善狀況。

法制局表示，五間寶寶游泳館分別為，愛游泳嬰兒Spa、家族寶貝游學館、Baby Salon樂游館板橋店、Baby Salon樂游館三重店、游學寶寶Baby Spa台北館。

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▲▼ 消保官會同體育局等相關局處於新北市轄內寶寶游泳館場所稽查 。（圖／法制局提供）

這些業者中，有2家業者未投保公共意外責任險，2家業者未完成建築物公共安全申報，1家業者消防安全設備不合格，5家業者中2家就販售課程部分不符合健身教練服務定型化契約之規定，另外3家販售課堂券部分不符合商品(服務)禮券定型化契約之規定。

消保官進一步說明，這次專案係針對業者「是否投保公共意外責任險」、「建築物公共安全申報」、「定型化契約條款」、「營業衛生」及「消防安全設備」等項目進行重點查核。

從公共意外責任險部分，業者依目前新北市消費場所公共意外責任險之類序六場所投保規定，以最低投保金額為每一個人身體傷亡新臺幣600萬元、每一事故身體傷亡為新臺幣1,500萬元、每一事故財產損失新臺幣300萬元、保險期間總保險金額為新臺幣3,800萬元之保額投保，此次查核3家業者已符合上述保額規定，另2家業者不符部分則由體育局依積極輔導改善，藉以保障消費者之權益。

▲▼ 消保官會同體育局等相關局處於新北市轄內寶寶游泳館場所稽查 。（圖／法制局提供）

其次，中央主管機關雖未針寶寶游泳館產業公告定型化契約應記載及不得記載事項，但為確保消費者權益，針對其中2家販售課程業者及另外3家販售多次課程卡之業者分別請其依「健身教練服務定型化契約」及依「商品(服務)禮券定型化契約」之規定，由體育局輔導業者改善相關收退費標準。

再者，查核其中2家業者因場地規模與營業方式需要進行公安申報與使用類組變更之部分，將由新北工務局依建築法相關規定辦理。此外，5家業者營業衛生不符合部分，已由新北衛生局依衛生法規輔導改善。最後，1家業者消防安全設備不合格部分，由本府消防局依消防法等相關規定開立限期改善通知單，目前均已複查合格。

消保官表示，寶寶游泳館係屬新興產業，服務對象又屬於需特別照護脆弱族群，為免發生意外消費者求助無門之情形，本次查核均已積極輔導業者依本市公告「室內體育場所」之投保數額規定完成公共意外責任險之投保或補足相關保額。另就業者有提供課程或單純提供游泳場地之不同營業模式，分別輔導業者依相關定型化契約之規定明列收費及退費之標準，以保障消費者權益。

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