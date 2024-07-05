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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

法務部保護司與基隆地檢連結訪視　盼加大當地司法保護力量

▲▼法務部保護司督導參事林嚞慧，與基隆地檢署檢察長李嘉明，共同參訪基隆當地向上學院等地點。（圖／基隆地檢署提供）

▲法務部保護司督導參事林嚞慧（左三），與基隆地檢署檢察長李嘉明（右三），共同參訪基隆當地司法保護業務。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了加大柔性司法在當地的保護力量，法務部保護司督導參事林嚞慧，5日帶領工作團隊前往基隆當地參訪，並由基隆地檢署檢察長李嘉明陪同視導。林嚞慧這次除了瞭解當地司法保護狀況外，更盼望能以當地力量，加強宣導打詐及反毒業務，並加強司法保護的力道。

李嘉明到基隆地檢署後，除了積極辦理法務部核心業務外，更重視司法保護業務，常用實際行動支持，並透過政府和民間的力量，讓這些曾經迷失的人重返正軌，促進社會更加溫馨祥和。也因此，法務部保護司這次由林嚞慧領軍前來參訪評鑑，就是希望能借力使力，讓柔性司法發揮最大效力。

本次參訪除了李嘉明陪同視導以外，基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平、秘書長黃忠賢，更生保護會基隆分會主任委員林正峰及犯罪被害人保護協會基隆分會主任委員吳文喜等人，均到場陪同視導。視導項目包含觀護、更生保護及犯罪被害人權益保障等業務。

一行人特別至「向上學苑」鼓勵戒癮中的學員，務必堅定意志，開創不一樣的人生，對更生人能靜下心完成木工藝術作品，更是讚譽有加，並請更生朋友下定決心戒毒，讓生命重新開機。學苑內為了讓更生人及早與社會接軌，與多面向產業合作，讓更生人有多元化的學習，除了戒癮外，也能習得一技之長，有助於及早復歸社會。李嘉明再度感謝向上學苑提供更生朋友戒毒及就業技能，也肯定「向上學苑」能積極輔導他們學習新技能、及早融入社會，為社會帶來一股安定的力量。

最後一行人到新北市萬里區更生創業商家，瞭解更生人小蘆（化名）創業情形。小蘆服刑14年，人生的精華全浪費在監獄中，出獄後恍如隔世，小蘆努力學習各項技能，店鋪經營有聲有色，體會到平凡的生活最幸福。林嚞慧與李嘉明也為小蘆加油打氣，要他成為更生人的榜樣。

▼林嚞慧（右）與李嘉明（左），均非常關心更生人相關議題。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼法務部保護司督導參事林嚞慧，與基隆地檢署檢察長李嘉明，共同參訪基隆當地向上學院等地點。（圖／基隆地檢署提供）

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