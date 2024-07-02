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大陸 大陸焦點 特派現場

「民進黨拉台灣民眾當台獨墊背」　國台辦：居心險惡、一追到底

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華(2024.1.31) 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸官方日前出台《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，民進黨稱「兩岸互不隸屬」，對台沒有「司法管轄權」，導致90%以上民眾都可能受到波及，把陸港澳旅遊警示提升到「橙色」，兩岸惡意螺旋上升。對此，大陸國台辦今（2）日晚間最新回應，民進黨拉台灣民眾當「台獨」墊背，居心險惡，並且重申，對於以身試法的「台獨」頑固份子，不管其身在何處，大陸方面將一追到底，依法嚴懲。

國台辦發言人陳斌華指出，民進黨的做法完全是罔顧事實、顛倒黑白，是對大陸惡意的污蔑和抹黑，是對台灣民眾赤裸裸的欺騙和恐嚇。

陳斌華表示，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，合理合法。台灣是中國的一部分，國家絕不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。

陳斌華強調，只有依法嚴懲「台獨」分裂犯罪，才能真正維護台海和平穩定、切實保障台灣同胞利益福祉。凡是以身試法的「台獨」頑固份子，不管其身在何處，國家執法司法機關都將一追到底，依法嚴懲。

陳斌華稱，大陸方面發佈實施依法懲治「台獨」頑固份子司法文件，不針對廣大台灣同胞。民進黨政客故意將廣大台灣民眾與「台獨」頑固份子混為一談，企圖借機恐嚇民眾、綁架民意，拉台灣民眾為「台獨」墊背，居心險惡。

陳斌華進一步說，事實證明，有越來越多的台灣民眾，特別是台灣青年不再受民進黨欺騙、裹挾，不願意「被台獨」，以各種方式表達要與「台獨」頑固分子切割。「他們要求民進黨當局解除對兩岸交流的限制阻撓，希望能夠安心順暢往來兩岸。」

陳斌華也再次強調，「依法嚴懲『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。」

最後，他指出希望廣大台灣同胞堅守民族大義、順應歷史大勢，充分認清「台獨」的危害性、欺騙性，堅決反對「台獨」分裂，以實際行動維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。大陸方面將一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣民眾參與兩岸各領域交流合作，增進對大陸的瞭解，共享中國式現代化發展機遇，共創中華民族偉大復興偉業。

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