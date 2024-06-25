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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網熱搜「蘭州老街」！一搜竟跳出正妹街頭性愛片　8分鐘全被拍

▲▼陸網熱搜蘭州老街，結果跳出街頭性愛片。（圖／翻攝微博）

▲陸網熱搜蘭州老街，結果跳出街頭性愛片。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

甘肅省蘭州市的「蘭州老街」相當有名，多樣化的商品、美食讓許多觀光客趨之若鶩。不過，近日「蘭州老街」4個字突然登上大陸社群軟體的熱搜關鍵字，原因並非美食，竟是有一對男女在蘭州老街的街頭活春宮，讓不少大陸網友看傻眼。

據了解，最近「蘭州老街」4個字突然成為大陸社群軟體微博、抖音的熱搜關鍵字，原因並非當地知名的美食，而是有段8分53秒的影片流出。

從監視器畫面中可以看見，當時有名身穿襯衫、西裝褲的男子，與身穿短裙、大衣的女子在街上卿卿我我，不久後便選了一處較為隱密的停了下來。

停下來以後，男方坐在台階上，女方則是開始寬衣解帶、露出姣好的身材。2人最終按捺不住慾火，就在角落上開始進行性行為，且因為太過忘我，一邊賣力的同時，還一邊朝著街上的方向前進。

等到完事以後，女方更是全裸蹲在大街上，就地開始小便，全然不顧自己身處公共場所、隨時都可能有行人經過，離譜的畫面全都被監視器拍了下來。

不少大陸網友對此傻眼回應，「昨天剛看了原版」、「看過了，很炸裂」、「黑暗裡的狂野」、「飢渴到在路邊直接辦事，效率真高」、「八分鐘太牛了。」

 
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關鍵字：

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