高市府人事異動！新任社會局長出爐　中高階文官調整名單曝

▲高雄市社會局長謝琍琍屆齡退休，由前研考會主委、現市府顧問蔡宛芬接任。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（5）發布最新人事調整，社會局長謝琍琍屆齡退休，由前研考會主委、現市府顧問蔡宛芬接任，亦有數名中高階文官一併異動。高市府發言人周璟瑜說明，此次調整同樣為深化高階政務人員及文官歷練，並持續建設高雄。

社會局長謝屆齡退休，市長陳其邁感謝謝琍琍與市府團隊一起打拚，例如定點計時托育、設籍高雄即核發孕婦產檢交通補助等全國首創措施；夜間托育、提供經濟弱勢產婦併領生育津貼與坐月子到宅服務折抵現金等服務；公共托育機構58處、社區關懷據點544處、身障機構及社區式照顧服務據點116處等，為高雄的社福政策貢獻良多。

接任社會局長的蔡宛芬長期關注婦女及兒少議題，曾任台灣女人連線秘書長、民進黨婦女部主任、台北市女性權益促進會秘書長、台北大直婦女服務中心主任，並擔任立法委員辦公室主任多年，對於婦女、人身安全及社會福利議題、反霸凌及提升性別平權等議題有豐富經驗。

蔡宛芬在研考會任內，提升市府各項重大政策管考績效、協助市府與大專院校及青年團體之聯繫、建立反霸凌申訴機制並邀請外部專家參與，提高至府層級強化量能，希望借重在研考會及過往經驗，持續推動及深化各項社福政策。

周璟瑜另指出，經發局副局長高鎮遠轉任農業局副局長；經發局副局長由都發局主秘林廖嘉宏升任；都發局主秘由都發局專委郁道玲升任；都發局專委由都發局副總工程司唐一凡升任；教育局督學黃昭誌升任社教館館長，以上人事調動於下周一（8日）生效。