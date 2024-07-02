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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名7位「綠到出汁」大法官　國民黨團要求：國會改革釋憲要迴避

▲▼國民黨團召開 大法官成堆綠營高官 國會改革釋憲不該迴避 記者會 林思銘 王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「大法官成堆綠營高官 國會改革釋憲不該迴避」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院民進黨團、行政院、總統府、監察院針對國會改革法案，分別陸續到司法院遞狀聲請釋憲、暫時處分。國民黨團指出，現有的大法官之中，有7位大法官包括，司法院長許宗力及大法官許志雄、呂太郎、黃瑞明、蔡宗珍、朱富美、尤伯祥，與民進黨政府關係密切，完全綠到出汁，國民黨團強烈要求這些大法官，必須主動聲請迴避，避免釋憲結果失去公正性、客觀性和公信力。

首席副書記長林思銘表示，從總統賴清德、行政院、監察院到民進黨立院黨團，接續提出聲請釋憲，這將是全世界首見的覆議不成拚釋憲的惡例，更違反《憲法增修條文》中明訂，覆議若失敗，行政院院長就應即接受該決議的憲政框架。民進黨政府是一手違憲，一手釋憲，讓全民見識到，賴清德帶頭違法違憲的本領。

林思銘指出，到目前為止，總統府、行政院及監察院，均未因國會改革法案而產生「行使職權」是否合憲的爭議，那既然沒有爭議，又哪來需要裁定是否有爭議？此外，依據大法官釋字的342號解釋文，立法院依三讀程序通過的法案，就應尊重立法院的議事自律，因此大法官自應拒絕此次釋憲的聲請。

▲▼國民黨團召開 大法官成堆綠營高官 國會改革釋憲不該迴避 記者會 林思銘 王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

林思銘提到，賴清德在不久前的就職典禮發言中，承諾必定遵守憲法、但若現在堅持把憲法當成迴避在野監督的保護傘、遮羞布，這就是假借憲法之名，而行毀憲亂政之實。根據《中華民國憲法》第80條也明確指出，所有法官都須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉，此外《司法院組織法》的第5條也提到相同的規定。

林思銘表示，現任大法官成堆綠營高官，例如現任大法官也是司法院院長的許宗力，在釋字585號解釋針對「真調會條例」的釋憲案，就提部分不同意書，當時他就直言反對國會調查權，表示立法院是無法擁有相當於歐美國家國會所擁有的弊端調查權。而現在行政院所提出的釋憲案，又要交到他手上，這豈不是可以說已未審先判？心證不是早已形成？結果會是如何，早就可以預知，執政黨只是透過釋憲來虛晃一招。

林思銘特別指出，這次的釋憲案，正是全國民眾對於司法信賴度，對於法官滿意度，是否能夠扭轉的契機。因此本黨團要再次呼籲，過去曾經於民進黨政府擔任要職的大法官們，都應要自行迴避，建立真正實質法治的國家，並保有大法官的清譽，不然這次的釋憲案，將會是再次踐踏中華民國司法的惡例。

▲▼國民黨團召開 大法官成堆綠營高官 國會改革釋憲不該迴避 記者會 林思銘 王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

副書記長王鴻薇表示，包括司法院長許宗力在內的7位大法官，事實上都跟民進黨政府，甚至民進黨的政黨有著密切的關係，在這樣的關係下，應該主動聲請迴避，否則司法不中立，哪來的正當性？例如許志雄大法官，曾擔任過民進黨國大代表。黃瑞明大法官的太太，是民進黨前不分區立委尤美女，朱富美大法官的先生是檢察總長邢泰釗。

王鴻薇指出，這些與民進黨高層關係密不可分的大法官，應該主動聲請迴避，這樣才能讓釋憲案的結果，有一定的公信力，不要淪為蔡英文前總統口口聲聲喊司法改革，但國人對司法滿意度不到三成的地步。

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