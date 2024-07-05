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大陸 大陸焦點 特派現場

70萬粉網紅生吃藍色蘑菇…疑惑「這不會有毒吧」？結局真送醫搶救

▲▼網紅發影片生吃「見手青」。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲網紅發影片生吃「見手青」。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

有些蘑菇沒煮熟會產生毒性，甚至會讓人出現幻覺！近日，一名擁有70多萬粉絲的大陸女網紅，在網上發布生吃野生菌「見手青」的影片，並說「這小小蘑菇，根本不在話下」。沒想到，下秒她就中毒送醫。網友嚇死稱，「生吃見手青有毒。」

據《紅星新聞》報導，「一位雲南的粉絲問我，妳是不是什麼都敢吃？我說必須的」，7月3日，一名擁有70多萬粉絲的女網紅在某短影音平台發布影片稱，雲南一位粉絲寄了一箱野生菌給她。影片顯示，開箱後還有一張紙條，囑咐她「一定要煮熟了吃。」

在影片中，女網紅撕碎紙條，拿起蘑菇就開始生吃，「這小小蘑菇，根本不在話下，我就生吃，怎麼的……。」她開始大口吃野生菌，「哎呀，這玩意兒高級啊，一咬還能變色，一掰還能變色，不會有毒吧？」在影片中，還有該女子嘔吐、疑似產生幻覺送醫的畫面。

儘管女網紅在發布影片時寫道，「聽我一句勸，沒事兒千萬不要生吃蘑菇。」但在影片發出後，不少網友認出她生吃的野生菌是「見手青」，「生吃有毒，吃了容易產生幻覺。」不過，也有網友質疑她並非真吃。

7月4日，記者聯繫該網紅，目前仍無回覆。

▲▼網紅發影片生吃「見手青」。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲「見手青」切開時會呈現靛藍色。（圖／翻攝自紅星新聞）

某短影音平台搜尋發現，有不少生吃野生菌的影片，甚至有網友示範如何生吃「見手青」。對此，不少網友表示，生吃「見手青」有毒，這樣的影片容易誤導人，「這是瞎胡鬧。如果有孩子跟風模仿，那麼後果不堪設想。」

見手青屬於牛肝菌，因具有顯色反應特徵，即菌肉壓傷或手碰傷後呈靛藍色，故名見手青。見手青如果處理不當會引發中毒。科研人員對多起中毒事件進行分析後發現，見手青類的牛肝菌中毒類型可分為胃腸炎型和神經精神型中毒。胃腸炎型中毒會導致嚴重胃腸不適和脫水，甚至會危及性命。而神經精神型中毒的致幻症狀多樣，網上廣傳的「見魔幻小人」經歷也時有發生。

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