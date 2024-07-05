峇里島押回11通緝犯送台中！多數涉詐欺、洗錢　6人要入監執行

▲11名通緝犯4日晚間被警方押回桃園機場。（圖／記者張君豪翻攝）



記者白珈陽／台中報導

印尼峇里島移民局上月底逮補102名涉嫌網路犯罪及移民法的台灣籍人士，其中11人在台因案遭到通緝，經刑事局與印尼啟動跨境合作機制，昨（4日）晚全數押解回台。由於11名通緝犯中多數為台中院檢通緝，落地後即由刑事局中部打擊犯罪中心接辦，11人昨晚解送中打後未接受夜間偵訊，警方從今日上午開始偵訊，訊後將移送台中地檢署偵辦。

據了解，11名通緝犯中包含1名女子及10名男子，其中有6人遭台中院檢通緝在案，比例較高，因此高檢署分配由中打接辦此案。

11人的通緝事由多為涉及詐欺、洗錢，有6人通緝案號為執字（應發監執行卻未按時入監服刑）；昨晚約11時許，11人抵達中打未接受夜間偵訊，從今早開始進行問訊，預計今天將會送至台中地檢署。

台中地檢署表示，11名通緝犯來自全國各地，待過濾、釐清後，將會協助送至通緝犯嫌的各院檢歸案。

據查，印尼執法單位6月27日在峇里島某別墅查獲103名外國人涉嫌網路犯罪，其中102人為台灣籍，刑事局長周幼偉4日晚間受訪表示，印尼代表處6月26日接獲印尼移民局通知，有國人在峇里島遭警方逮補，原因為「從事的活動與入境許可目的不符」。

刑事局與印方交換犯罪情資，查出102人中有11人是我國通緝犯，經駐印聯絡官協調，印方同意刑事局派員前往押解11名通緝犯回台，11人於4日晚間9時15分返抵桃園機場。