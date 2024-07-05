被歪腰畫面曝！聯結車右轉撞號誌桿　司機曝原因：角度沒抓好

記者邱中岳／台北報導

北市南港區研究2路、南港路1段的號誌燈桿，在5日中午12時許遭1名聯結車駕駛轉彎時撞上燈罩，導致整個號誌燈桿被撞彎，警方事後也調閱監視器確認撞擊狀況，並且對肇事駕駛進行酒測，酒測值為0，駕駛表示，當天要轉移大型鑽孔機具到桃園，轉彎角度沒抓好才不慎釀禍。

警方調查，57歲的羅姓聯結車駕駛，在5日中午12時許，載著大型鑽孔機行經北市南港區研究院路，右轉南港路1段時卻不慎車輛不慎勾撞到號誌燈桿上的燈罩，整個號誌燈桿當場被拉扯，向下歪了約30度左右，目擊民眾也拍照上傳網路。

▲聯結車右轉撞歪號誌燈桿，導致燈桿直接彎曲接近30度。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後立刻趕往現場，並對肇事的羅姓駕駛進行酒測，結果為0，羅姓駕駛表示，當時是要載著鑽山洞用的大型鑽孔機，前往桃園一處工地協助施工，但是轉彎卻未抓好角度，導致撞上號誌燈桿，事後也通知相關單位前來了解修繕後續。

▲聯結車羅姓駕駛，右轉撞歪號誌燈桿，警方初步排除酒駕疑慮。(圖／記者黃彥傑翻攝）

網友在臉書社團【我是東湖人】發文指出，南港展覽館十字路口的號誌桿被撞歪，讓號誌桿直接彎了30度左右。「這隻很重要欸」、「剛剛經過，真的很誇張」、「下班時間肯定塞爆」。