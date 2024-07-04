10歲男孩自學電機工程「賺4.5萬元」　工程師爸：他下課設計電路

記者廖翊慈／綜合報導

北京一名10歲的男孩近日因自學電機工程，並接單賺取1萬多元（人民幣，下同，約台幣4.5萬元）的收入，引發熱議。孩子的父親段先生表示，「兒子一下課就在幫我設計電路、製作、編程，已能獨立完成簡單的電氣工程專案。」

據《瀟湘晨報》報導，段先生表示，自己本就是一名電氣工程師，兒子目前就讀小學四年級，孩子潛移默化從小對電氣自動化表現出濃厚興趣，並認真跟著我學習了一些基礎知識，積極參與電機工程的設計與製作。」

▲段先生表示，兒子一下課便會在家自主實作練習。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報，上同）

段先生補充道，「這次的項目比較簡單，從設計電路、製作、編程和調試都是他自己完成的，這次的經驗讓他學到檢查設備的方法，通過這個項目，他也賺到一些『兼職費用』。」

段先生開心地說道，兒子獨立完成的專案不僅在技術上達到了自己的要求，也獲得了客戶的高度評價。

相關影片也引起網友熱議，「這就是公司要的一畢業就有10年工作經驗的吧」、「以身為師才是最好的教育，這個年紀比起那些玩手機的，已是贏家」、「孩子動手力好強啊，爸爸也努力培養」、「還沒畢業就有工作的強人」、「讓我一個電機工程月入六千的情何以堪哈哈哈哈」。