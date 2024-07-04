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彰化像烤爐！男中暑倒騎樓「體溫破40度」　意識模糊送醫急救

▲中午老阿伯路倒體溫破40度送醫急救。（示意圖／員榮醫院提供）

▲中午老阿伯路倒體溫破40度送醫急救。（示意圖／員榮醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

好熱啊！彰化縣今天依舊持續36度高溫炎熱，中午在社頭鄉發生路倒事件，一名75歲張姓老伯疑因氣溫過高，倒在民宅騎樓下，體溫破40度意識不清，經消防送醫急救後，經員榮醫院急診搶救，補充水分及打退燒針等等救護，目前人已經清醒，但仍在醫院觀察。

員榮醫療體系員榮醫院急診室醫師王胤德表示，75歲張姓老先生送醫時，體溫高達40度，意識模糊，研判是中暑，立即補充水分，並施打退燒針，目前已恢復清醒。

王胤德說，今天員林的溫度高達34度以上，呼籲民眾外出時要注意，多喝水，避免含糖或含酒精的飲料。外出前、外出時和外出後都要補充水分。盡量避免在上午10點到下午4點之間進行戶外活動，這段時間陽光最強。

▲中午老阿伯路倒體溫破40度送醫急救。（示意圖／員榮醫院提供）

王胤德指出，如果需要外出，盡量找陰涼的地方休息。穿著輕便、透氣的衣物：穿著淺色、寬鬆和透氣的衣物，以幫助身體散熱。戴帽子和太陽眼鏡，使用防曬霜。避免劇烈運動：在高溫環境下避免進行劇烈運動，如需運動，選擇早晨或傍晚較涼爽的時候，運動後立即補充水分。

王胤德強調，如果有頭痛、頭暈、噁心、口渴、肌肉痙攣等情況，應立即移至陰涼處，補充水分，並尋求醫療幫助。老人、嬰幼兒、慢性病患者和孕婦特別容易受到高溫影響，更應注意。

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