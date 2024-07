纜車夾衣服！她被拖到半空中「50層樓高」墜亡　丈夫2孩驚恐目睹

▲義大利一名41歲婦女在纜車意外中墜谷身亡。(圖/翻攝trentotoday.it)



記者吳美依/綜合報導

義大利發生恐怖事故,一名41歲婦女的衣服不慎被纜車夾住,整個人遭到懸空拖行逾50碼(約46公尺),最終墜落500英尺(約152公尺),也就是大約50層樓身亡,而她的丈夫與兒女全程目睹。

這起事故4日上午發生在阿爾卑斯山區的安扎斯卡谷(Anzasca Valley)。死者蕾嘉(Margherita Lega)與丈夫及2個孩子準備前往德羅卡拉農場(Drocala),把行李裝上貨運纜車時,車廂卻突然啟動,因此釀成悲劇。

當局動員逾百名搜救隊員後,在直升機與專業登山人士的協助下,於山谷尋獲遺體。

#Piemonte, donna muore dopo incidente in teleferica



L’episodio è avvenuto nel territorio di Calasca Castiglione, nella Valle Anzasca, mentre la donna, con la famiglia, era in arrivo in una baita https://t.co/KACSMWzFEV