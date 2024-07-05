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纜車夾衣服！她被拖到半空中「50層樓高」墜亡　丈夫2孩驚恐目睹

▲▼ 纜車夾衣服！她被拖到半空中「50層樓高」墜亡　丈夫2孩驚恐目睹 。（圖／翻攝trentotoday.it）

▲義大利一名41歲婦女在纜車意外中墜谷身亡。（圖／翻攝trentotoday.it）

記者吳美依／綜合報導

義大利發生恐怖事故，一名41歲婦女的衣服不慎被纜車夾住，整個人遭到懸空拖行逾50碼（約46公尺），最終墜落500英尺（約152公尺），也就是大約50層樓身亡，而她的丈夫與兒女全程目睹。

這起事故4日上午發生在阿爾卑斯山區的安扎斯卡谷（Anzasca Valley）。死者蕾嘉（Margherita Lega）與丈夫及2個孩子準備前往德羅卡拉農場（Drocala），把行李裝上貨運纜車時，車廂卻突然啟動，因此釀成悲劇。

當局動員逾百名搜救隊員後，在直升機與專業登山人士的協助下，於山谷尋獲遺體。

共和報、每日郵報報導，這座纜車設施連接一座村莊與一座高山農場，兩點距離約1300英尺（約400公尺），跨越一個陡峭峽谷，通常需要2人分別在高低兩端操作，但都有定期繳交安檢報告，目前尚不清楚為何會突然啟動。

當局已經封鎖纜車，進行詳細調查，但初步研判這是一起意外。蕾嘉的丈夫正在警局接受偵訊，2個孩子也獲得暫時安置。

卡拉斯卡-卡斯蒂廖內（ Calasca Castiglione）市長提帕爾迪（Silvia Tipaldi）對此表達震驚與哀悼，「我們正在等待檢方對纜車設施的檢查結果」，以釐清更多資訊，也承諾全力支持死者家屬。

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