他「手持長棍」誤觸高壓電亡！　瞬間倒地影片曝光

▲男子手持長棍誤觸高壓電，當場倒地。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度北方邦發生一起觸電意外，當時一名男子手持長木棍走進親戚家，結果疑似誤觸上方高壓電線，導致他當場觸電倒地身亡。

綜合外媒報導，北方邦35歲男子德文德拉（Devendra）2日下午準備到堂哥家參加一場宗教活動，當時他拿著木製的旗竿走進院子裡，沒想到才向前走3步，他就突然渾身抽搐倒地，當場失去意識。

從網路上曝光的畫面可以看到，疑似是長木棍誤觸到住家上方的高壓電線，才會導致觸電。意外發生後，家人們立刻衝到德文德拉身邊不斷搖晃、拍打他，但緊急送醫後，德文德拉仍宣告不治。

家屬指出，很可能是近來連日下雨，導致木棍被淋濕，才會因此發生觸電意外；他們也指責，已多次向負責單位投訴指出，高壓電線從住家上方通過十分危險，但當局沒有採取任何行動，才會因此發生憾事。

．影片恐造成不適，請斟酌觀看。

