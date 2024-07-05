青海2同班學生相隔21天身亡！同染「流腦」　發病到去世僅數小時

▲青海一中學2學生1個月內先後去世。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

青海西寧一中學2名同班同學一個月內先後患病去世，從發病到去世僅數小時，引發社會關注。7月3日，西寧市湟中區教育局和衛生健康局發布關於湟中區第一中學2名學生因病死亡相關情況的通告，確認2名學生同患「腦膜炎奈瑟菌感染」去世。

據《界面新聞》報導，7月3日，青海湟中區教育局及衛健局在湟中融媒微信公眾號上發布通報稱，湟中區第一中學有2名學生因病死亡。

具體情況為， 6月5日晚，湟中區第一中學學生馬某某在醫院搶救無效死亡。6月8日，湟中區疾控中心核實馬某某死亡診斷為膿毒血症，血液培養「腦膜炎奈瑟菌陽性」。6月12日，市疾控中心回饋，馬某某密接人員採樣檢測結果均無異常。

經最長潛伏期7日的醫學觀察，該校無新發病例，省市疾控專家依據《全國流行性腦脊髓膜炎監測方案》，綜合研判予以結案，6月13日該班學生正常復課。但距離馬某某死亡21天後，其同班同學6月26日在另一醫院搶救無效死亡，醫院提供住院病案顯示主要診斷為爆發性紫癜（病歷顯示該學生曾於7年前患過「過敏性紫癜」）。6月27日，該醫院回饋「嚴某某腦膜炎奈瑟菌血培養陽性」。

官方通報的病例1與病例2關聯情況顯示，流行性腦膜炎屬於乙類傳染病，潛伏期為1—7天，6月5日，病例1出現症狀死亡後，其所在學校已落實各項防控措施，6月8日，病例2咽拭子採樣結果為陰性，至6月25日病例2出現症狀，2個病例間隔跨度為20天。

所謂腦膜炎奈瑟菌血培養陽性，即意味著感染流行性腦脊髓膜炎，通俗名為流腦，這是由腦膜炎奈瑟菌通過呼吸道傳播所引起的化膿性腦膜炎。據《中國腦膜炎球菌疫苗預防接種專家共識（2023年版）》（下稱《專家共識》），腦膜炎奈瑟菌分為12種血清群和不可分類血清群，引起流腦病例的腦膜炎奈瑟菌血清群主要為A、B、C、W、Y和X血清群。

但官方通報資訊中並未提及2名涉事學生所感染流腦的菌群以及是否接種流腦疫苗、接種的是哪類疫苗，而這恰恰是解答為何一個班級短時間內出現2名流腦感染患者的關鍵。

2名醫生受訪表示，這件事首先需要確認的是2名學生是否感染了同一種菌群。美華沃德醫療兒科及兒童內分泌主診醫生朱志穎分析，如果2名學生感染的是不同的菌株，則二人感染流腦存在相關性的可能性較低。若二人感染的是同一種菌株，則需要考慮後一名感染流腦的學生此前是否處於帶菌狀態，即感染了腦膜炎奈瑟菌但未發病，當身體免疫水準下降時才轉變為流腦患者，另外需要考慮學生此前是否有補體缺陷相關疾病。

值得注意的是，前文官方通報曾在病例1出現後對其餘人員進行檢測排查，病例2當時的檢測結果為陰性。朱志穎認為，咽拭子檢測並非100%準確，部分帶菌者也可能無法檢測出腦膜炎奈瑟菌。她還提到另外一種可能性，即帶菌者在檢測時因為接觸時間尚短，未達到檢測株的閾值，所以檢測結果顯示陰性。

一名中部地區的感染科醫生則表示，根據臨床表現，流腦可以分為普通型、爆發型、輕型和慢性型。前述2位學生感染的流腦就屬於爆發型流腦，特點為24小時內易死亡。朱志穎還提到，和流腦患者密切接觸大於八個小時、接觸距離小於三英尺的腦膜炎球菌感染患者應在七日服用合理的抗生素進行預防。

流腦具有明顯的季節性特徵，常在冬春季節流行，而上述2名學生發病時期為6月，已經進入夏季時期。武漢疾控表示，流腦的傳染源為患者和帶菌者，主要經咳嗽、打噴嚏時產生的飛沫經空氣傳播進入呼吸道而感染。人群普遍易感，隱性感染率極高，攜帶率大約為10%-25%，流行期間攜帶率更高。

但感染腦膜炎奈瑟菌並不意味著一定會感染流腦。中疾控表示，人感染腦膜炎奈瑟菌後大多數表現為鼻咽部帶菌狀態，只有少數成為流腦患者，其主要臨床表現為突發性高熱、頭痛、嘔吐、皮膚和粘膜出血點或瘀斑及頸項強直等腦膜刺激征，腦脊液呈化膿性改變。少數病例病情嚴重，病程進展快，救治不當易導致死亡。儘管腦膜炎奈瑟菌感染性強，但它對外界的抵抗力較弱，在外環境中存活能力差。