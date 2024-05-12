姊姊車禍去世！妹妹竟「頂替身分」上班14年　成功退休還領退休金

▲安姓女子頂替已故姊姊的名字，到工廠上班，最後順利退休、領到退休金。（圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

大陸內蒙古自治區先前發生一起案件，一名安姓女子的姊姊因為車禍過世，沒想到她竟隱瞞消息，到姊姊任職的單位頂替上班，直到領了15年的退休金才被發現。內蒙古烏海市勃灣區人民法院審理後，判安女有期徒刑3年、緩刑4年，併科2萬5,000元（人民幣，下同，約新台幣11萬元）的罰金。

根據陸媒報導，安女的姊姊原先是某間工廠的職工，在職期間公司有購買企業職工養老保險金。不過，安女的姊姊1993年間發生車禍不幸去世，安女於是突發奇想，瞞下了姊姊過世的消息，自行頂替到工廠上班。

▲安女退休後隔年開始領取社保基金，15年來領取許多錢。（示意圖／CFP）



安女就這樣在工廠工作14年，直到2007年順利退休，並且2008年1月辦理手續，開始領取社保基金，就這樣一路領到2023年4月，一共領取了39萬3,676元（人民幣，下同，約新台幣176萬元）。

被抓到冒名上班、退休以後，安女被傳喚，並且在起訴階段坦白犯罪事實、自願認罰，也承諾賠償工廠的損失。對此，內蒙古烏海市勃灣區人民法院認定，安女以非法占有為目的，隱瞞事實真相、冒用已故之人的名義騙取公共財物，數額巨大，行為構成詐騙罪。

不過，考量安女認罪、退還領取到的金錢等情節，法官最後判她有期徒刑3年、緩刑4年，併科罰金2萬5,000元（約新台幣11萬元）。一審宣判以後，安女沒有上訴、檢方也未上訴，全案確定。