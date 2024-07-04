全台首隻電子偵測犬Wafer破大案　51億洗錢機房被牠聞一聞抄了

記者賴文萱／高雄報導

聰明狗狗立大功！以綽號「風哥」的39歲鄭姓男子為首的詐團，在高雄、屏東一帶租房籌組博弈網站洗錢機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，半年內洗錢金額逾新台幣51億。高雄刑大組成專案小組偵辦，破獲3處據點，逮到12人，其中，台灣首隻電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」在機房角落聞出藏匿的手機，取得關鍵事證，立下大功。

▲全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄刑大接獲線報，綽號「風哥」的蘇姓主嫌在高雄、屏東租用民宅籌組博弈網站洗錢機房，從事洗錢、匯兌等不法情事，因此組成專案小組，報請高雄地方檢察署指揮偵辦。

▲▼全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，主嫌透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，從中抽成牟利。

該洗錢機房集團成員為避免警方追查，分散據點並嚴格管控進出，甚至透過自動化程式簡化人工作業，降低成員出入機房次數，以避免遭鄰里檢舉。

▲▼全台首隻電子產品偵測犬「Wafer」立大功，瓦解洗錢51億洗錢機房。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步估計，該集團半年內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額已逾越南盾4兆餘元，換算新台幣約51億元。 專案小組蒐證多時，今年3月初伺機破門同步執行搜索，一舉破獲3處據點。

警方在搜索現場派出全台首隻、保三總隊電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」，透過嗅覺找尋出藏匿在角落的手機，起獲關鍵事證。經警方持續蒐證，溯源追查，陸續追查綽號「風哥」等12名共犯到案，並移請高雄地方檢察署偵辦。

▲Wafer出動時成功嗅聞出關鍵手機，立下大功。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄刑大指出，Wafer本來是導盲犬、心理輔導犬，但個性太過活潑沒有結訓，但反而因此轉職成罕見的電子產品偵測犬，被訓練嗅聞化學原料三苯基氧化膦等電子產品中的化學藥劑，也在這次行動中成功嗅聞出關鍵事證，立下大功。