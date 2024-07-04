▲許多人會透過LINE與好友聯繫。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE時不時就會推出期間限定的「聊天室特效」，隨著夏天到來，現在只要在聊天室輸入「夏天」、「暑假」或「煙火」，就可以在聊天室看到煙火特效了！而且若想要重複觀看特效，再次點按關鍵字連結即可，不用擔心洗版。

LINE指出，今年暑假，不只能在澎湖、大稻埕看到煙火，在LINE的聊天室中，只要輸入關鍵字，也可以讓熊大、兔兔點亮「夏日夜空」。

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►夏日煙火聊天室特效關鍵字有三，符合其一即可：



輸入「夏天」、「暑假」、「煙火」

►夏日煙火聊天室特效限定期間：



2024年7月3日（三） 10:00～2024年7月8日（一）10:00

►夏日煙火聊天室特效適用版本：



LINE iOS 9.15.0 （含）以上

LINE Android 10.2.0（含）以上（且 Android OS 7.1 以上）

▲輸入3組關鍵字有驚喜。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

LINE指出，若手機LINE版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字並出現特效時，關鍵字也會以連結形式呈現，之後若想要重複播放聊天室特效，只要點按關鍵字連結即可，不必洗版關鍵字訊息，就能重複欣賞煙火特效。

另外，若版本、關鍵字都符合要求，但卻沒有出現特效，官方建議可重新開啟LINE，或到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否有開啟，若過去曾經關閉，只要再重新打開就可以欣賞特效了。