彰化明星國中太夯！168人繳畢業證書被退成「候補」　家長氣炸

▲彰興國中人氣太夯，傳出超額報到，有168人被要求拿回畢業證書等備取通知，引發家長不滿。（圖／翻攝彰興國中官方臉書）



記者游瓊華／台中報導

今年國一新生為龍年子女，新生人數比往年多，彰化超人氣國中「彰興國中」卻傳出超額報到，有168名學生家長被通知領回畢業證書，等待「備取」通知，家長氣炸，在網路上怒罵縣府無作為。對此，教育處表示，校方去年就公告新學年度實施學生人數總量管制作業要點，登記入學新生人數若超出核定班級數，則依順位依序錄取，「採事先登記仍須依總量管制要點進行資格審查並依序錄取。」

教育處強調，依據規定，若學校已報名額滿，超額新生由「超額學生轉介輔導小組」協助至鄰近未管制學校就讀。備取學生將由彰興國中依據作業要點及家長與學生就讀意願，協助轉介至鄰近學校就讀，鄰近學校如有增班需求，本府將依規定另行核定增班作業。教育處要兼顧總量管制學校教室間數與教學品質及各校發展，且學校班級學生數涉及中央規定之人數上限，故不考慮超收學生。

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對於，許多人「寄戶口」，甚至出生就設籍在學區內多年，卻還是無法入學。教育處指出，學校的總量管制錄取第三順位，學生必須跟著直系血親或監護人「獨戶設籍」學校學區，若額滿者依設籍時間先後順序錄取。至於，媒體報導的新生出生就住在學區內，父母、祖父母也都同戶籍，但因為戶長是叔叔，非直系血親或監護人，所以新生就算「第4順位」為隨旁系血親一同設籍。

教育處也提到，彰興國中在去年12月25日於學校網站公告新學年度實施學生人數總量管制作業要點，已提前公告請家長因應。新生報到作業必須拿著入學通知單及畢業證書等相關文件至彰興國中辦理報到登記與資格審查，如採事先登記還沒繳交畢業證書仍無法確認是否就讀。另外，就算是採事先登記仍須依總量管制要點進行資格審查並依序錄取。