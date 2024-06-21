東山高中國中部超收「142人不能讀」　北市教育局要罰：最重停招

▲台北市私立東山高中。（圖／取自校方官網）

文／中央社

台北市私立東山高中國中部今年報考人數因逢龍年增加，卻在未獲許可情況下超收142名學生，教育局表示，將協助受影響學生進入其他學校就讀，校方恐面臨停招處分。

網友在臉書社團發文指出，稍早接到台北市私立東山高中附設國中部通知，因為「和教育局協調增班不成」，所以小孩不能報到，恐怕沒國中念。許多網友留言表示也收到相同訊息，令人不知所措。

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記者致電東山高中校長陳麗美未接通，教務處電話則持續轉回總機。

台北市教育局副局長陳素慧接受媒體電訪說明，東山高中國中部今年核定可招收14個班共630名新生，學校卻在4月時向教育局通知，因錄取分數過低而超收142人，盼能增加班級數。

陳素慧指出，各校班級數額早在2月就核定，超收屬於校方作業疏失，為確保公平性，當時就表達不同意增班。

陳素慧說，已要求校方必須協助未入學的學生回到原學區就讀，教育局會安排讓學生依3月原分發結果入學，若當時未登記分發者也會改分發。

至於校方懲處，陳素慧表示，學校已違反私立學校法，將送私立學校諮詢會討論，除了處學校招生相關人員新台幣30萬元到150萬元罰緩外，不排除減招甚至停招處分。