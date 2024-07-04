中國海警再出動　釣魚台海域「驅離日本漁船」：繼續維權執法

▲大陸海警早前配合海上民兵船，將一艘菲籍硬殼氣墊船夾住，並登船攔檢。（資料圖／翻攝玉淵譚天）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國海警局今（4）早指出，日本「鶴丸」、「善幸丸2」號漁船和數艘巡視船，2日至4日先後「非法進入我釣魚島（編按：釣魚台）領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離，強調將繼續依法在展開海上維權執法活動。

據中國海警微信公眾號發文，新聞發言人劉德軍表示，依法對「鶴丸」、「善幸丸2」等採取必要管控措施，並警告驅離。

劉德軍強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，「我們敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動」，中國海警艦艇將繼續依法在「本國管轄海域」展開海上維權執法活動，維護國家主權、安全和海洋權益。

值得關注的是，中國海警局5月15日公佈「海警機構行政執法程序規定」，自2024年6月15日起施行。內容提到，中國海警機構在其認定的管轄海域，可登檢扣押涉嫌違反其出入境管理規定的外國籍船舶與人員。

此次並非中國大陸首次驅離日本漁船，實際上，今年1月時，中國海警局就指出，日本「鶴丸」號漁船和數艘巡視船非法進入釣魚島領海，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。