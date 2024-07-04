「大進滿」人船遭陸扣押！親友不敢講：怕船長90多歲母承受不住

記者陳洋、吳佩蓁／澎湖報導

澎湖籍漁船「大進滿88號」2日晚間在金門外海作業時，遭中國海警船強行登檢，並押回福建圍頭港。目前被大陸扣留的5人，包括洪姓船長、丁姓船員及3名印尼籍船員共5人，澎湖縣兩岸交流協會理事長陳雙全表示，洪姓船長的母親已高齡90幾歲，親友擔心她承受不住，到現在都不敢把消息告訴洪母。

▲陳雙全到許姓船主家慰問船主家屬。（圖／翻攝陳雙全臉書）



陳雙全得知「大進滿88號漁船」遭大陸扣留後，昨（3日）立即到許姓船主家慰問，陳雙全表示目前仍無法聯絡上洪姓船長等5人，而船長的媽媽已經高齡90幾歲，親友不希望老人家擔心，到現在都不敢告訴她船被押到福建，怕老人家身體承受不了。

▲澎湖漁船「大進滿88號」遭陸方扣押在泉州頭圍港。（圖／記者陳洋翻攝）



陳雙全表示目前已經與泉州台辦、海警隊聯絡，希望能讓船長及船員先回澎湖，再來談船隻及後續處理，他也會全力協助家屬及船主解決問題，同時他也聯絡農委會及海基會，盼望中央進行人道支援與幫忙，希望能盡快將人安全送回澎湖。

陳雙全呼籲兩岸政府應該互相尊重、互利共贏的精神，妥善處理跨境漁業糾紛，避免不必要的摩擦及衝突，只有維護好兩岸漁民的合法權益，才能真正實現兩岸和平、穩定的局面。