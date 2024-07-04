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無良爸捲走苦命女抵學費消費券　 她長大訴請免除扶養義務成功了

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

▲何女訴請免除對無良父親的扶養義務，日前獲法官裁定准許；圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名何姓苦命女子出生後父母關係不睦分居，何女自幼由祖父母辛苦拉拔，無良父親不聞不問，甚至將2009年政府發放的消費券偷偷領走，讓原本打算抵繳學費的何女傻眼。何女長大後擔心日後父親「纏」她扶養，主動向法院提起「減輕或免除扶養義務」訴訟；法官聽取何女的姑姑指控親哥哥的惡行，日前認定何父無正當理由對女兒未善盡扶養義務，裁定何女免除對父親的扶養義務，何父也自食惡果、勢必孤獨終老。

判決書指出，何父今年60歲，曾有竊盜、侵佔等前科，目前無業；何女出生後均由祖父母扶養，何女2歲時父母爭吵要離婚，父母車上發生爭吵造成重大車禍，母親痊癒後辦完離婚手續即離家，何父也從此離家，未對父母和女兒善盡扶養責任，未支付家庭生活費、女兒教育費用。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

女兒指控說，祖父母相繼去世後，她輾轉寄人籬下，父親非但未曾聞問，甚至欺騙騎走祖父留給她的摩托車，2009年政府發放消費券時，因她尚未成年，她找到母親陪同至郵局後，赫然發現消費券早已被父親偷偷領取，當她苦苦哀求說：「消費券要抵繳當期學費使用！」何父雖一口承諾歸還，但卻人間蒸發。

何女的姑姑和姑丈作證說，姪女一生苦命又早熟，國小起利用寒暑假打工賺錢，供應自己的學費和補貼生活費，哥哥長年不見蹤影，姪女很孝順，在餐廳打工都還會給祖父母2~300元。

▲苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

法官依法傳喚，但何父未到庭、也未出具書面聲明立場。法官依據何女指證歷歷、姑姑等證人做見證，認定何父長期離家，未給付扶養費用給女兒、父母，未承擔對女兒的保護教養責任，足認何父無正當理由對女兒未盡扶養義務，已達民法第1118條之1 第2項所稱情節重大之程度，准許免除對何父的扶養義務。

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