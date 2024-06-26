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好市多停1車位恐「噴1200元」！會員讚爆：感謝檢舉魔人

一名男子在臉書社團透露，好市多有檢舉魔人，反被網友噴爆。（翻攝自臉書COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲一名男子在臉書社團透露，好市多有檢舉魔人，反被網友噴爆。（翻攝自臉書COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

圖文／鏡週刊

量販店「好市多」是許多人喜愛的購物場所，想一次購齊大批物品時十分便利，但由於賣場免費停車格經常被濫用，部分賣場已將停車場改為收費制。一名男子近日在好市多想將車子停放在婦幼停車格時，遭賣場人員提醒「可能會被檢舉」，結果男子過幾天再次到好市多購物時，就當場見證到檢舉魔人在現場拍照檢舉，違規者可能面臨1,200元的罰款。

該名男子在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文，他提到，上次去好市多購物時，因為看到婦幼停車格空著而想停入，不料被現場工作人員提醒，「沒有相關證件容易被檢舉罰款」。

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結果原PO前天（24日）再次到好市多購物時，開車繞過婦幼停車位，恰巧目睹有人在現場拍照準備檢舉，讓原PO直呼：「真感謝上回提醒我的大哥」。根據《孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法》，違規占用婦幼停車位將會被處以新台幣1,200元罰鍰。

文章吸引逾2千人關注，不少網友挺檢舉行為，「感謝正義檢舉哥」、「這國家因正義哥而完美」、「感謝他們！為社會付出」「檢舉魔人（X），違規狗（O）」、「感謝這些人讓婦幼格不被貪圖方便的垃圾駕駛占用」、「檢舉得好」、「這叫檢舉英雄，一堆不該亂停的都亂停」、「這哪叫檢舉魔人，是正義的使者！每次看到占用婦幼跟身障車位的都覺得莫名其妙」。

不過也有網友質疑檢舉的有效性，「怎麼檢舉？這裡是私人賣場說」、「沒用的，賣場檢舉我已經做過很多次了」、「私人車位要跟誰檢舉？誰開罰呢？求教學」、「私人場地，檢舉沒用啦，檢舉人都沒在做功課嗎？」


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