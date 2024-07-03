山上徹也：暗殺安倍前1天「槍已裝子彈」　室內人太多才作罷

▲山上徹也坦承暗殺安倍晉三前1天，原定就打算犯案，但因人太多作罷。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本已故前首相安倍晉三2022年7月8日在奈良演講時，遭槍手山上徹也暗殺身亡，後續他被依殺人罪起訴。如今他最新供稱，案發前1天（7月7日）他就已帶上裝填好子彈的自製槍枝，來到岡山市市民會館打算於室內槍殺安倍，但因人多作罷。

根據《每日新聞》報導，案發前1天，安倍晉三前往岡山市的市民會館演講，而提前得知安倍行程的山上徹也，早就帶上自製槍枝，從奈良住家啟程，提早來到岡山守候。而據調查人員透露，山上徹也供稱自己抵岡山後，確實於岡山市民會館外等待安倍晉三進入室內，而他所帶的槍更是已裝填好子彈，隨時可以開火。

▲山上徹也暗殺安倍晉三前1天，曾被拍到疑似他身影出現在岡山市民會館。（翻攝自X）

不過山上徹也不知道演講關係人士會從哪個出入口進出，他後來也進入室內，但因現場含聽眾人數多達2,000餘人，「人太多了，無法接近安倍」山上徹也如此說道。

不僅如此，其實山上徹也已先在岡山市民會館附近超商的郵筒內，投入了預告暗殺安倍的信件，確定不在岡山進行行動後，他也曾試圖拿回信件但未果，讓他更加焦慮，加上搭乘新幹線返家途中得知安倍隔天要到奈良演講，這也被認為是讓他決定在奈良犯案的原因。

而2022年7月8日，那發生了安倍晉三遭暗殺身亡的悲劇，震驚國際社會，當時山上徹也提早在10點就來到奈良近鐵大和西大寺前觀察狀況，最後抓準時機從安倍身後開槍。

山上徹也後續供稱，是因為母親信奉前統一教導致家庭崩壞，認為安倍助長這個團體，才會對安倍痛下殺手，目前全案正審理中。



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