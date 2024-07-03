　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「愛家名醫」江坤俊回應了！　約會過夜護理師人設翻車

5月21日13：25，離開醫院時，「暖心名醫」江坤俊（右）的日常是前往地下停車場取車。6月20日19：49，護理師張羅著江坤俊與自己的晚餐時，一直忙進忙出，而且鎖定平價美食。

▲5月21日13：25，離開醫院時，「暖心名醫」江坤俊（右）的日常是前往地下停車場取車。6月20日19：49，護理師張羅著江坤俊與自己的晚餐時，一直忙進忙出，而且鎖定平價美食。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

螢光幕前經常可看到江坤俊醫師的身影，他同時也是在社群網站擁有數10萬粉絲的紅人，樂於對外分享妻小的互動，甚至一家人上過電視節目；只是如此愛家形象滿溢的他，被爆在醫院內其實另有紅粉知己，長期黏在身邊。

本刊直擊，6月20日晚上約七點半，江坤俊的賓士愛車從桃園敏盛綜合醫院駛出，先到南平路上臨停，接著只見副駕的車門打開！一名並非他老婆，而是綁著包頭、穿著高衩的連身洋裝，然後揹著LV包、腳踩高跟鞋的熟女下了車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

之前江坤俊（前）貼出職場週年的照片中，就已有該名熟女護理師（後排左2）的存在。（翻攝自江坤俊臉書） 

▲之前江坤俊（前）貼出職場週年的照片中，就已有該名熟女護理師（後排左2）的存在。

這位風姿綽約的熟女接著進了間以鍋貼、水餃為主力商品的麵食連鎖店，但可能因需要等待的時間太長，她又果斷地放棄，回到江坤俊的賓士上，感覺似乎沒空、很趕時間；另據本刊進一步的調查，該名熟女正是待在江坤俊身邊的護理師。

6月20日19：50，從江坤俊的賓士副駕現身的熟女，據查她是護理師，而且兩人已在院內傳出緋聞。

▲6月20日19：50，從江坤俊的賓士副駕現身的熟女，據查她是護理師，而且兩人已在院內傳出緋聞。

江坤俊（左）擔任《健康2.0》的節目主持人，廣受觀眾歡迎，也常受邀上其他電視節目，成為電視寵兒。右為錢麗如。（翻攝自《健康2.0》YouTube）

▲江坤俊（左）擔任《健康2.0》的節目主持人，廣受觀眾歡迎，也常受邀上其他電視節目，成為電視寵兒。右為錢麗如。

接著江坤俊再載著這名熟女護理師前往某間當地擁高評價、招牌有著「大腸麵線」的小吃店，然後再次臨停購餐外帶，這回可說頗順利，短時間就完成任務。護理師帶著一大一小、2人份的食物，回到江坤俊的車上，由此可得知2人的品味很接地氣，而且就跟老伴一樣同進同出。

回應
本刋求證江坤俊醫生，經紀人回應表示，「江醫師今天工作比較晚，了解情況後表示應該只是來往比較熟識的同事。」


更多鏡週刊報導
【愛家名醫大翻車1】醫院內分開行動防口舌　直擊江坤俊院外伴護理師回社區
【愛家名醫大翻車2】醫院愛巢車程短短幾秒鐘　「暖心名醫」以車代步避耳目

 
ET快訊
潘若迪求歡「屢遭嫩妻拒絕」爆爭執！　愛換地點激戰
「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩
潘若迪爆離婚「小15歲嫩妻」　好友說溜嘴！本人曝現況
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢
快訊／台鐵和仁=崇德「今晨5：22雙線通車」　3處降速30k
快訊／34歲「前蜂王」華克宣布高掛球鞋！感性發文「像夢一場」
漁船遭扣走「航跡曝光」　海巡對峙1小時遭陸海警廣播：請勿干擾

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

安寧歌手醫師潘迪智看安樂死　「沒有辦法中的辦法」

「消防貝克漢」嗆聲護妻　新北消防局挨批包庇

停電都是松鼠碰觸？　作家質疑「第五縱隊神奇之處」掀議論

網紅「信義區撒錢」害踩踏意外　1原因竟無法可罰

台鐵和仁=崇德「今晨5：22雙線通車」　3處降速30km慢行

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

「阿宗麵線」負評多仍超夯　網友點出關鍵

陸17歲羽球小將猝死最新影片曝　醫：得現場急救而不是搬離

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

米克斯偷吃手手被抓包　被罵「交叉腿」裝無辜

安寧歌手醫師潘迪智看安樂死　「沒有辦法中的辦法」

「消防貝克漢」嗆聲護妻　新北消防局挨批包庇

停電都是松鼠碰觸？　作家質疑「第五縱隊神奇之處」掀議論

網紅「信義區撒錢」害踩踏意外　1原因竟無法可罰

台鐵和仁=崇德「今晨5：22雙線通車」　3處降速30km慢行

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

「阿宗麵線」負評多仍超夯　網友點出關鍵

陸17歲羽球小將猝死最新影片曝　醫：得現場急救而不是搬離

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

安寧歌手醫師潘迪智看安樂死　「沒有辦法中的辦法」

金鐘典禮主持傳敲定2人選！Sandy懷孕7月爆接大任…另一位是視帝

「咖哩大神」迎來新幫手！「慢動作精華」李凱爾加盟勇士

「消防貝克漢」嗆聲護妻　新北消防局挨批包庇

新冠高峰要來了　醫揭「3種人」確診注意

日經亞洲：對台戰略模糊或戰略清晰　成美總統大選焦點

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

停電都是松鼠碰觸？　作家質疑「第五縱隊神奇之處」掀議論

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

生活熱門新聞

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

如何安慰男友？正妹「秒做1動作」2萬人朝聖

今最熱！　「全台烤番薯」雨區曝

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

和正妹女友同居「他親完衝廁所」　三觀被震碎

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

「3生肖」7月超強運！「3大旺日」一次看

違停車道出路口「被嗆沒讀書」　BMW駕駛認了

異常悶熱「台灣周邊熱發紫」鄭明典揭原因

更多熱門

相關新聞

王文祥1動作催生「新聯盟」　11球隊火速合併

王文祥1動作催生「新聯盟」　11球隊火速合併

2大聯盟合併急如星火，讓外界霧裡看花。本刊調查，PLG、T1合併一事，其實與PLG上個賽季的賽程有關，因此新北國王奪下總冠軍後，新北國王董事長王文祥僅花3天時間，促成11支球隊同意合組新聯盟。

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

「愛家名醫」女神妻曝光！　婚外過夜護理師人設崩

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

「愛家名醫」約會護理師直擊！　醫院後方築愛巢

百年知名診所爆打「自費23萬元」黑心針　宣稱商業機密不標示

百年知名診所爆打「自費23萬元」黑心針　宣稱商業機密不標示

李岳遇飛機故障　香港機場滯留一夜

李岳遇飛機故障　香港機場滯留一夜

關鍵字：

鏡週刊江坤俊

讀者迴響

熱門新聞

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

札幌分屍案　過程法官都聽不下去

跳舞時多看一眼！陸網紅遭連捅多刀亡

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！

漁船遭扣走航跡曝光　陸海警：勿干擾　

魔獸、表弟再見　新職籃洋將年薪上限曝光

糖尿病患血糖降不下！醫教2招很有感

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面