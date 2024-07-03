「愛家名醫」回應了！　約會過夜護理師人設翻車

▲5月21日13：25，離開醫院時，「暖心名醫」江坤俊（右）的日常是前往地下停車場取車。6月20日19：49，護理師張羅著江坤俊與自己的晚餐時，一直忙進忙出，而且鎖定平價美食。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

螢光幕前經常可看到江坤俊醫師的身影，他同時也是在社群網站擁有數10萬粉絲的紅人，樂於對外分享妻小的互動，甚至一家人上過電視節目；只是如此愛家形象滿溢的他，被爆在醫院內其實另有紅粉知己，長期黏在身邊。

本刊直擊，6月20日晚上約七點半，江坤俊的賓士愛車從桃園敏盛綜合醫院駛出，先到南平路上臨停，接著只見副駕的車門打開！一名並非他老婆，而是綁著包頭、穿著高衩的連身洋裝，然後揹著LV包、腳踩高跟鞋的熟女下了車。

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▲之前江坤俊（前）貼出職場週年的照片中，就已有該名熟女護理師（後排左2）的存在。

這位風姿綽約的熟女接著進了間以鍋貼、水餃為主力商品的麵食連鎖店，但可能因需要等待的時間太長，她又果斷地放棄，回到江坤俊的賓士上，感覺似乎沒空、很趕時間；另據本刊進一步的調查，該名熟女正是待在江坤俊身邊的護理師。

▲6月20日19：50，從江坤俊的賓士副駕現身的熟女，據查她是護理師，而且兩人已在院內傳出緋聞。

▲江坤俊（左）擔任《健康2.0》的節目主持人，廣受觀眾歡迎，也常受邀上其他電視節目，成為電視寵兒。右為錢麗如。

接著江坤俊再載著這名熟女護理師前往某間當地擁高評價、招牌有著「大腸麵線」的小吃店，然後再次臨停購餐外帶，這回可說頗順利，短時間就完成任務。護理師帶著一大一小、2人份的食物，回到江坤俊的車上，由此可得知2人的品味很接地氣，而且就跟老伴一樣同進同出。

回應

本刋求證江坤俊醫生，經紀人回應表示，「江醫師今天工作比較晚，了解情況後表示應該只是來往比較熟識的同事。」



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