戰略專家：環太軍演對台有利　嚇阻習近平攻台盤算

▲圖為日耳曼敦號船塢登陸艦（USS Germantown）。（圖／翻攝自Facebook／RIMPAC）

文／中央社記者林宏翰檀香山2日專電

環太平洋演習（RIMPAC）匯集29國參與，戰略專家分析兩點對台灣有利，一是各國聯手演練應對計畫，為一切做好準備；二是對中國傳達威懾訊息「改變習近平的盤算」。

美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）位於檀香山，著重印太安全及策略分析，執行長桑托羅（David Santoro）今天接受中央社訪問。他專攻威懾戰略和核子武器議題，研究領域涵蓋歐洲及印太區域安全。

環太平洋軍演由美國主導，號召28個友邦海軍，在夏威夷群島區域進行聯合演訓。儘管台灣沒有受邀，但有8家台灣媒體聚集夏威夷，關注這場演習對台灣海峽安全的重要性。

桑托羅分析，環太軍演對台灣有兩重意義，首先美國與盟友進行軍事合作，確保不同國家的系統和裝備能夠無縫接軌，共同執行任務，若是台灣出現任何緊急狀況，能做好應變的準備。

其次，美國和盟友向北京發出威嚇的訊息，讓習近平改變他的盤算。桑托羅指出：「威懾要被看見才會有效果。」透過聯合軍演，美國和盟友傳達的是，他們認真看待印太安全、做足一切準備。

被問到習近平看到環太軍演在想什麼？桑托羅回應：「我不住在習近平的頭腦裡，我不知道他在想什麼。」但他指出，美國和友邦希望習近平知道，做任何決定之前想一想，其他國家不會允許他為所欲為。

他說，唯一擔心的是習近平過度自信，以為美國組成的聯盟不夠強大、沒有決心，認為中國可以打破現正形成的聯盟，以為發生任何事，美國和盟友不會有任何反應，「環太平洋軍演的目的就是改變他的盤算」。

桑托羅指出，台灣安全對全世界極為重要，這幾年越來越多人認識到這一點。但他擔憂，認為全世界認識台灣重要性的國家和人們還不夠多，「台灣一旦遭受中國入侵，對台灣、印太區域甚至全世界將是一場災難」。

儘管各界提出2027年、2035年中國攻台可能時間，但桑托羅指出，在軍事分析人士來看，這些時間可能是中國軍事力量占有優勢的時期，但現實層面來看，中國要用武力拿下台灣是一件非常困難的事。

「很明顯，北京傳達訊息是：習近平想要統一台灣」，但桑托羅指出中國攻台並不容易。

首先台灣是一座島嶼，中國光是調動軍隊就很不容易；其次，如果習近平決心入侵台灣，他要有把握能夠一次成功，「這不是一件可以隨便的事」，一旦失敗他會失去權力，「習近平即使不是非常謹慎，但在這樣的事情上面，也必定要慎重考慮」。

桑托羅建議，台灣應該增加國防預算，用在發展「不對稱作戰」的軍事裝備，提高中國入侵台灣的困難程度，「一旦侵略發生了，台灣有能力抵抗或拖延，就會改變局勢，美國和其他國家可以發揮作用」。

桑托羅主張，無論是南海或台灣海峽的緊張狀況，顯示局勢正在惡化，「權力平衡正在朝向不利我們的方向發展」，美國及友邦應該要做得更多、反應更快。

他認為，台灣應該加速強化防禦力量，但同時保持與中國的對話管道，他認為保衛自己與進行交流，兩者並不互斥。