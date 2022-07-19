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環太平洋軍演秘魯軍艦「發生火災」　2傷兵緊急空運後送

▲▼ 2022,環太平洋軍事演習,RIMPAC, U.S. Navy 亞伯拉罕·林肯航空母艦罷工小組的船隻與 Japan Maritime Self-Defense Force 和 Royal Australian Navy 船 。（圖／翻攝 臉書RIMPAC2 ）

▲2022環太平洋軍演祕魯參演軍艦，發生火災事件 。（示意圖／翻攝 臉書RIMPAC2 ）

記者林彥臣／綜合報導

參加2022年度環太平洋軍演（RIMPAC）的秘魯海軍護衛艦「吉茲號」（BAP Guise CC-28）在演習過程中突發火災，2名海軍士兵被緊急空運至陸地上的醫療機構接受治療。據資料顯示，吉茲號是秘魯從南韓採購的二手浦項級護衛艦，在韓國海軍服役時艦名為「順天號」。

美國海軍在一份聲明中表示，夏威夷時間17日上午8點（台北時間18日淩晨2點），環太平洋軍演指揮部收到了一艘參演軍艦發生火災並因此出現傷員的報告，下午1點40分，發生在這艘軍艦引擎室的火災成功被撲滅。

美軍稱，2名傷情較為嚴重的士兵被法國海軍牧月號（FS PrairialF731）護衛艦上的直升機，轉移到美國海岸警衛隊米奇特號（USCGC Midgett WMSL 757）國家安全巡邏艦上，隨後由林肯號航母USS Abraham Lincoln （CVN 72）上搭載的直升機轉移至陸地上的醫療機構。

秘魯海軍發表了一份聲明，承認吉茲號發生火災，已由艦上官兵撲滅，並得到附近外國部隊的支持。

聲明說，2名船員正在檀香山岸上接受專門護理，其餘船員在事件中安然無恙，事件正在調查中。

吉茲號是秘魯今年唯一派去參演的軍艦，它被拍到與法軍牧月號、美軍驅逐艦查菲號（USS Chafee DDG-90）和美國海岸警衛隊米奇特號並肩演習。

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