台灣婚禮「常見1亂象」超不尊重新人！網嘆：大家只在乎紅包金額

▲原PO發現台灣人參加婚禮都穿得很隨便。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

究竟什麼樣的服裝才足夠妥當，得體又不至於搶走新人風采，婚禮穿搭時常是讓人需要好好思考的問題，就有網友表示，根據自己的觀察，台灣人參加婚禮很喜歡穿T恤、牛仔褲配拖鞋，認為這樣的打扮對新人很不禮貌，貼文掀起熱論，多數網友卻認為「紅包10萬，你還會在乎短褲拖鞋嗎？」

有網友在Threads發文，發現台灣婚禮，有一堆人穿著T恤、牛仔褲，甚至穿著拖鞋出席，「真的有在尊重新郎新娘嗎？」他認為穿著得體參加婚禮，不是為了搶風頭，而是為了表達對新郎新娘的尊重，隨便穿顯得不成熟、不懂禮儀，「基本的尊重不需要華麗，但需要合適和得體」。

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他指出，雖然喜帖上沒有規定要穿什麼服飾出席，但作為賓客，「我們有責任自覺體現對主人的尊重，而不是等著別人來告訴我們該怎麼做」，台灣人確實有時候打扮較隨意，但這並不能成為忽視基本禮儀的藉口，「花30分鐘打扮自己，真的沒有那麼難」。

貼文曝光，網友點頭認同，「我阿公說他以後要穿羽絨外套來參加我婚禮，我當下直接翻臉給他看」、「假如賓客穿脫鞋、吊嘎（內衣）來我婚禮跟我拍照，我會發瘋」、「真的，我也好想說這個，每次看到他們的穿著真的會吐血」。

但也有網友認為，比起賓客穿什麼，新人也許更在意紅包金額，「其實沒有人會記得賓客穿啥，只記得紅包多少、菜色如何」、「尊重新郎新娘？一個穿拖鞋短褲的，包紅包10萬，你還會在乎短褲拖鞋嗎？」「人有到就行了，管他有沒有紅包、穿著如何，能來婚禮就已經祝福你、見證你婚禮，現在人那麼忙，能到就很不錯了」。