　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳藍白財劃法可挖中央8552億？　事實查核中心打臉：假訊息

▲▼國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召可能人選黃國昌。（圖／記者黃國霖、湯興漢、林敬旻攝）

▲國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者黃國霖、湯興漢、林敬旻攝）

記者隋昊志／綜合報導

近期，立法院審查「財劃法」修法草案，網路傳言指出，若國民黨和民眾黨的法案通過，將從中央挖走8552億。對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，因為國民黨和民眾黨的法案是兩個獨立的版本，並不能並存，這種說法並不正確，因此為「錯誤」訊息。

TFC表示，「財劃法」修法涉及國家稅收的重新分配。目前，有20個草案正在立法院財政委員會審查，但尚未完成修法。財政部試算各黨所提「財劃法」修法，國民黨版要求中央釋出5777億，民眾黨版則要求釋出2775億。網路傳言所稱的8552億，實際上是將兩個版本的金額相加。

▲各黨團及委員提案釋出財源規模推估。（圖／翻攝自立法院公報）

▲各黨團及委員提案釋出財源規模推估。（圖／翻攝自立法院公報）

TFC指出，「財劃法」自1999年修法公布後，至今已25年無修正。期間，各黨曾多次提出修正草案，但都沒有達成共識。財政部在立院報告指出，中央收到稅收後，會再透過「統籌分配稅款」方式分配給地方，加上給地方的補助款，總計地方掌握全國收入的41.4%，中央則是58.9%。

受邀出席「財劃法」公聽會、政大財政系教授陳國樑表示，國民黨和民眾黨的法案對稅收分配設計不同，並有許多相異點，因此不可能並存。他舉例說，國民黨版本將所得稅的分成比例，由10%提高為25%；而民眾黨版本則維持綜所稅10%，但要求地方政府先分走營所稅5%，其餘再上繳中央納入統籌分配稅款。

▲財政部針對「財劃法」各版本試算。（圖／翻攝自台灣事實查核中心網站）

▲財政部針對「財劃法」各版本試算。（圖／翻攝自台灣事實查核中心網站）

陳國樑指出，如果要將兩版本相加，也應該扣除兩版本相同部分。例如遺贈稅的鄉鎮市分成，藍白版本都一樣維持現制80%，不扣除相同部分就會重複計算金額。

因此，網路傳言將兩個版本的金額相加，並不合理。陳國樑說，如果要將兩個版本相加，也應該扣除兩個版本相同的部分，否則就會重複計算金額。

►慶祝《ETtoday學習雲》平台開站，早鳥優惠4折起，輸入《ET99》再享9折！
☛手刀前往 ETtoday學習雲 選課囉~

ET快訊
約會帽T男被拍　啦啦隊正妹Mika宣布離隊！
正妹健身！曝胸前「邪惡1視角」...網全暈了：不科學啊
快訊／職籃「外籍生」制度退場！　新聯盟11支球隊全投贊成票
中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船帶回中國
敲碗成功！麥當勞「1夯品」睽違6年要回歸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漁船遭扣走「航跡曝光」　海巡對峙1小時遭陸海警廣播：請勿干擾

網傳藍白財劃法可挖中央8552億？　事實查核中心打臉：假訊息

海巡署對峙中國海警3打7救援不及　我國漁船遭押進福建圍頭

陳雪生提「引中資進離島」　沈伯洋轟開四道門：比自經區還可怕

藍委提案引中資建設離島　黃捷斥吳三桂條款：這是國民黨福國利民？

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船押往中國

藍委提陸資建設離島　沈伯洋：開4道門讓中國進來「比自經區可怕」

郭智輝稱「立院通過什麼就執行」　柯文哲：若賴清德需下台階可直說

與AIT處長孫曉雅自拍　柯文哲讚「溫柔堅毅」：盼持續強化台美合作

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

貓媽媽產5死胎心碎　遇孤兒5寶秒當親生疼

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

首爾市中心重大車禍！　68歲翁逆向駕駛撞人群

唐玲重大傷病資格遭取消！　燒500萬抗癌：現在是普通人

米克斯偷吃手手被抓包　被罵「交叉腿」裝無辜

漁船遭扣走「航跡曝光」　海巡對峙1小時遭陸海警廣播：請勿干擾

網傳藍白財劃法可挖中央8552億？　事實查核中心打臉：假訊息

海巡署對峙中國海警3打7救援不及　我國漁船遭押進福建圍頭

陳雪生提「引中資進離島」　沈伯洋轟開四道門：比自經區還可怕

藍委提案引中資建設離島　黃捷斥吳三桂條款：這是國民黨福國利民？

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船押往中國

藍委提陸資建設離島　沈伯洋：開4道門讓中國進來「比自經區可怕」

郭智輝稱「立院通過什麼就執行」　柯文哲：若賴清德需下台階可直說

與AIT處長孫曉雅自拍　柯文哲讚「溫柔堅毅」：盼持續強化台美合作

漁船遭扣走「航跡曝光」　海巡對峙1小時遭陸海警廣播：請勿干擾

桃園客庄獨有節慶品牌「義勇祭」　7／6推出系列創新體驗活動

產官合作便民服務　桃園設置包租代管暨租金補貼及租屋諮詢櫃台　　

「桃園市民卡APP全新升級」想法募集　填問券抽iPhone大獎

卡努風災捐500萬助仁愛鄉災民　許淑華偕韓國瑜赴龍山寺致謝

種苗業者和民眾敲碗　台灣天仙果7月中旬種苗網再上架

力拚觀旅垃圾減量 　到南投旅宿自備盥洗用品、租借循環杯各有好康

柯瑞連發30張照向K湯致敬　「永遠的浪花兄弟」讓人淚目

不挨餓輕鬆瘦！營養師教「佛系減肥」9秘訣：喝湯先撈掉油

網傳藍白財劃法可挖中央8552億？　事實查核中心打臉：假訊息

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

政治熱門新聞

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

中國海警強行登檢澎湖漁船　將人船押往中國

不可能的任務！　黃暐瀚看「拆樑」：會成案不會成功

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

影／蔡英文親授「終身日賺3萬台幣」秘招？　深偽詐騙手法超拙劣

陳雪生提「引中資進離島」　沈伯洋轟開四道門：比自經區還可怕

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

藍委提案引中資建設離島　黃捷斥吳三桂條款：這是國民黨福國利民？

藍委提陸資建設離島　沈伯洋：開門讓中國進來

多國示警「赴中國旅遊」要小心　綠委：中國一系列惡法讓各國擔憂

點名7位「綠到出汁」大法官　國民黨團要求：國會改革釋憲要迴避

談核能政策　柯：若賴需下台階可直說

更多熱門

相關新聞

藍營提修法「調高罷免門檻」　內政部：視社會共識審慎衡酌

藍營提修法「調高罷免門檻」　內政部：視社會共識審慎衡酌

立院國民黨團日前提出《選罷法》修正案，希望提高罷免門檻，立院民眾黨團表明不贊成此舉，藍委則強調，修法沒有時間表，凝聚共識再推動。對此，內政部今（2日）表示，針對外界質疑，罷免門檻過低，考量民意隨不同時空環境變動，均為對罷免案表態，若要調高通過門檻，應視社會共識程度，「審慎衡酌」。

黃珊珊指財劃法修法「綠白版本最接近」　卓榮泰：現行版本是政院想法

黃珊珊指財劃法修法「綠白版本最接近」　卓榮泰：現行版本是政院想法

新版婦幼停車標誌改走「簡潔風」　交通部今起預告修法

新版婦幼停車標誌改走「簡潔風」　交通部今起預告修法

接棒彭啓明網路節目　鄭明典登場報天氣：午後雷陣雨會持續

接棒彭啓明網路節目　鄭明典登場報天氣：午後雷陣雨會持續

朝野攻防山雨欲來！　提高罷免門檻本周排審

朝野攻防山雨欲來！　提高罷免門檻本周排審

關鍵字：

修法財劃法稅收謠言網路

讀者迴響

熱門新聞

麥當勞「搖搖薯條」睽違6年重磅回歸！

獨／眼球液證明男大生沒酒駕　高大成揭原因

不是新冠、流感！她高燒4天狂咳：病毒很毒

海巡署3打7被迫讓步　我國漁船遭押走

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師休息一半伸狼爪

他團報「入珠3顆噴2萬」！女友痛到求救

跳舞時多看一眼！陸網紅遭連捅多刀亡

才脫口團員友情破碎！　小春突宣布：退出頑童組樂團

非法加熱菸走私頻傳　立委批衛福部卡關放任一年200億菸捐菸稅不收

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見

謝金燕「不要覺得我好欺負」！　罕見動怒內幕全說了

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

喝酒要變貴了！「酒捐」擬開徵　為百億癌症新藥基金籌財源

桃園鐵皮屋深夜大火！疑1工人受困灌救中

更多

最夯影音

更多

才剛吃飽！哈士奇吵著討肉　狂頂嘴...媽氣「看看那身材」

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

懂聽！樂團主唱對牛唱歌　牠秒轉身靠近靜靜聽完XD

薔薔親妹直播「遭女友打巴掌」　嗆她生活圈複雜：毀壞三觀！

奶貓工讀生檢查報表！　趴影印機左右看像菜鳥

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面