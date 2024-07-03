網傳藍白財劃法可挖中央8552億？　事實查核中心打臉：假訊息

▲國民黨團總召傅崐萁、民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者黃國霖、湯興漢、林敬旻攝）



記者隋昊志／綜合報導

近期，立法院審查「財劃法」修法草案，網路傳言指出，若國民黨和民眾黨的法案通過，將從中央挖走8552億。對此，台灣事實查核中心（TFC）指出，因為國民黨和民眾黨的法案是兩個獨立的版本，並不能並存，這種說法並不正確，因此為「錯誤」訊息。

TFC表示，「財劃法」修法涉及國家稅收的重新分配。目前，有20個草案正在立法院財政委員會審查，但尚未完成修法。財政部試算各黨所提「財劃法」修法，國民黨版要求中央釋出5777億，民眾黨版則要求釋出2775億。網路傳言所稱的8552億，實際上是將兩個版本的金額相加。

▲各黨團及委員提案釋出財源規模推估。（圖／翻攝自立法院公報）



TFC指出，「財劃法」自1999年修法公布後，至今已25年無修正。期間，各黨曾多次提出修正草案，但都沒有達成共識。財政部在立院報告指出，中央收到稅收後，會再透過「統籌分配稅款」方式分配給地方，加上給地方的補助款，總計地方掌握全國收入的41.4%，中央則是58.9%。

受邀出席「財劃法」公聽會、政大財政系教授陳國樑表示，國民黨和民眾黨的法案對稅收分配設計不同，並有許多相異點，因此不可能並存。他舉例說，國民黨版本將所得稅的分成比例，由10%提高為25%；而民眾黨版本則維持綜所稅10%，但要求地方政府先分走營所稅5%，其餘再上繳中央納入統籌分配稅款。

▲財政部針對「財劃法」各版本試算。（圖／翻攝自台灣事實查核中心網站）



陳國樑指出，如果要將兩版本相加，也應該扣除兩版本相同部分。例如遺贈稅的鄉鎮市分成，藍白版本都一樣維持現制80%，不扣除相同部分就會重複計算金額。

因此，網路傳言將兩個版本的金額相加，並不合理。陳國樑說，如果要將兩個版本相加，也應該扣除兩個版本相同的部分，否則就會重複計算金額。