本周最熱2天「大台北飆39度」　專家：要對高溫長期抗戰

▲ 7月5日至7月6日是本周最熱的時間，各地高溫炙熱。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

全台熱烘烘，氣象專家林得恩今（3日）指出，太平洋高壓軸線西伸增強最顯著時間點落在7月5日至7月6日，大台北高溫有機會飆到39度。天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，高壓勢力明後天會更強，持續到周日，高溫環境要好幾天，大家要有心理準備對高溫的長期抗戰。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，本周，太平洋高壓軸線西伸增強最為顯著的時間點會落在7月5日至7月6日，加上高壓的下沉氣流，降雨頻度與強度也同步正在縮減，導致各地天氣高溫炙熱大幅攀升。

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林得恩說，不只中南部及東部地區高溫上探在34至36度或以上；其中，北部增溫變化最為明顯，尤其是大台北地區，高溫更有機會飆37至39度或以上。

▲太平洋高壓勢力明後天會更強，並持續到周日 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

廖于霆表示，今天太平洋高壓勢力稍微增強，台灣附近轉東南風，各地雲量減少，台南、高雄、屏東，有38度極端高溫出現的機會，台北、新北、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、花蓮、台東有連續出現36度高溫的機會。

他說，今天還有午後雷陣雨，發生的範圍也比較大，從台南嘉義以北到中北部山區都有機會，不排除有短時大雨發生機會，留意突如其來的大雨。

廖于霆指出，太平洋高壓勢力明後天會更強，並持續到周日，各地都是晴時多雲的天氣，這種高溫環境還要好幾天，大家要有心理準備這是對高溫的長期抗戰。不過也因為高壓強，午後雨在明天後會明顯變少，只剩山區零星發展。

至於是否會有颱風生成，廖于霆表示，強盛的高壓籠罩台灣附近的西北太平洋，抑制颱風發展環境，目前仍看不出有颱風發展跡象。