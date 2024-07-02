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蘇花公路坍塌延至明下午搶通　李孟諺：台鐵目標明早恢復雙線通車

花蓮連日豪大雨，台9線164.5k土石流造成道路阻斷。（圖／交通部提供）

▲花蓮連日大雨，台9線164.5k土石流造成道路阻斷。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

花蓮連日大雨，台9線蘇花公路崇德段多處發生土石坍塌，且漫延到台鐵軌道，阻斷鐵公路通行，公路局人員持續搶災中，預計明日下午2時搶通。交通部長李孟諺今(2日)前往花蓮視察，也指示台鐵公司加派人力機具，以明天早上恢復雙線通車為目標。

李孟諺今在台鐵公司杜微董事長、公路局總工程司陳進發及東分局長林文雄等人陪同下，前往花蓮視察台鐵西正線和仁崇德段及台9線164-165k受阻路段，李感謝工程團隊全力投入搶災，也提醒工程人員注意自身安全。

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交通部長李孟諺視察台鐵西正線和仁崇德段、台9線受阻路段。（圖／交通部提供）

▲台鐵災阻路段搶修情形。（圖／交通部提供）

目前花蓮天候仍不穩定，持續降雨，也造成道路搶修困難，若天氣許可，台9線和中至崇德路段預計明下午2時搶通；李孟諺也指示，台鐵公司加派人力機具，以明天早上恢復雙線通車為目標，務必將最即時的訊息傳送給民眾了解。

李孟諺表示，因應極端氣候，該路段鐵公路平行且相鄰，公路局及台鐵公司須通力合作，並應研擬短中長期3階段措施，短期要儘快搶通恢復通行；中期完成邊坡中上游溪流水路暢通，及使用太空包阻隔土石流漫延到鐵公路設施。

交通部長李孟諺視察台鐵西正線和仁崇德段、台9線受阻路段。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺視察台鐵西正線和仁崇德段、台9線受阻路段。（圖／交通部提供）

長期則利用UAV等方式確認山頂浮石數量，依其路徑於下方設置沈沙池等消能設施，截斷其路徑。李孟諺視察結束後也指示，要求公路局及台鐵公司搶通後應積極辦理鐵公路相關復建工作，後續颱風季節將至，做好防災應變準備。

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