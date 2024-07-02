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社會 社會焦點 保障人權

蘇花公路5處土石流！搶修又遇邊坡坍方　原訂中午通行延至17:00

▲▼ 蘇花公路 。（圖／東區養護工程分局）

▲蘇花路廊和仁至崇德路段土石流災害搶災，預定今日17時搶通。（圖／東區養護工程分局，下同）

記者劉人豪／花蓮報導

中央氣象署昨（1）日針對7縣市發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，蘇花公路台9線163.3k、164.2k及164.8k崇德路段發生土石泥流，後又遇161.3k、164.4k路段土石流，因雨勢持續實施只出不進，原預估今（2）日中午12時全線搶通，因搶修困難，延至下午17時全線搶通。

東區養護工程分局表示，坍土石泥流已超過1,500立方公尺，南澳工務段已進駐之人力機具，立即投入現場搶修，因今日凌晨花蓮山區持續降下豪雨，台9線161.3k、164.4k增加二處發生土石流，公路局東區養護工程分局南澳工務段已進駐之人力機具，立即投入現場搶修，除台9線164.2k因土石泥流內涵充分水分，搶災過程遭遇上方土石泥流再度坍滑，又遭遇下邊坡坍滑等，增加搶災困難度，搶災團隊全力搶災中，原訂今日中午12時通行，延至下午17時全線搶通。

▲▼ 蘇花公路 。（圖／東區養護工程分局）

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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