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日圓新鈔出來了！日銀交付新鈔給各金融機構　最快提領日曝光

▲▼睽違20年，日本3日正式發行新鈔。（圖／達志影像／美聯社）

▲睽違20年，日本3日正式發行新鈔。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

繼2004年以後，日本「睽違20年」再度發行新版日圓紙鈔，新版紙鈔將訂於今（3）日透過日本銀行發行，新版紙鈔的面額為1萬日圓、5000日圓、1000日圓，其拉高製作成本，採用全球首屈一指的防偽技術，最快3日上午日本銀行就會將新版紙鈔交付給各金融機構。

根據《日本放送協會》，日本預計3日正式發行新版日圓紙鈔，位於東京都日本橋的日本銀行總行上午舉行新紙鈔發行紀念儀式，此次為時隔20年日本再度發行新版紙鈔，防偽設計導入全新3D全像投影技術，3日早晨將由日本銀行將新版紙鈔交付給各大金融機構，預估最快上午金融機構就能拿到新鈔。

1萬日圓鈔票上的人物肖像換成「日本資本主義之父」澀澤榮一、5000日圓換成日本首位前往美國留學的女學生兼教育家津田梅子、1000日圓則換成研發破傷風治療方法的細菌學家北里柴三郎。

▲▼日本發行新鈔的面額為1萬、5千、1千日圓。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本發行新鈔的面額為1萬、5千、1千日圓。（圖／達志影像／美聯社）

日本銀行總裁植田和男表示，「今天將預計向各界發送價值1兆6000億日圓（約新台幣3230億元）的日本銀行券（紙鈔）。雖然正逐漸演化為無現金化的社會，但現金就是無論是誰、無論何時、無論何地皆能安心支付的交易手段，我認為未來（新鈔）將會扮演重要角色。期盼大家能夠廣泛使用新鈔，使新鈔成為撐起我國經濟的潤滑油。」

日本銀行已於3日上午8時將新紙鈔交付給各大金融機構，新鈔堆滿了運鈔車。

▲▼運鈔車堆滿新鈔，3日上午由日本銀行交付各大金融機構。（圖／達志影像／美聯社）

▲運鈔車堆滿新鈔，3日上午由日本銀行交付各大金融機構。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，目前埼玉里索那銀行約100間分行的櫃台窗口、換錢機已經可以提領新紙鈔，預估最快中午以前可以入手新鈔；至於三菱UFJ銀行、三井住友銀行、瑞穗銀行在新鈔發行首日為了避免混亂，只限定部分分行可以提領新鈔；而在日本境內設置2萬7000台ATM機的Seven Bank，則是透過部分ATM提供新鈔。

另外，因應新紙鈔的發行，日本全國的收銀機台與各大餐廳的餐券機必須跟著更新。根據日本財務省引述調查，各大金融機構的ATM約有9成以上、大型連鎖超商與超市約有8至9成、鐵道票券販賣機約有8至9成、公車的零錢箱則有6至7成能夠收取新鈔，至於能收新鈔的餐券機只達5成，而飲料販賣機更只有2至3成左右能收新鈔。

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