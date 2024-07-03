川普「封口費案」轉折！　延期至川拜第二次辯論後判決

▲美國總統拜登與前總統川普，將於9月展開第二輪辯論。（組圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國前總統川普遭34項刑事定罪的「封口費案」，審判日期延後至9月18日。2024美國總統大選第二輪辯論，表定由《美國廣播公司》（ABC）主持，將於9月10日舉行。

綜合外電報導，由於最高法院裁定川普在總統任內行為具有豁免權，紐約法官莫城（Juan Merchan）裁定，原定7月11日展開的川普「封口費案」庭審，將延後至9月辯論結束後再行審判，「如果到時仍有必要的話」。

這次的延後可能代表著，川普有機會在今年夏天逃過任何關於他犯下的聯邦重罪的實質懲罰，與此同時，在拜登辯論期間的差勁、呆滯表現「助攻」之下，川普陣營的聲勢更加高漲。民主黨陣營也傳出，正在考慮是否趕緊將拜登替換掉。

封口費案雖然是川普在2016年競選期間的私人行為，與特別檢察官提出的「推翻選舉」聯邦起訴不同，但在最高法院最新的裁決之後，川普辯護律師團隨即致函莫城，表示曼哈頓檢察官起訴的部分事由牽涉到川普執政期間，因此從最新判決看來，檢察官不能援引總統的公務行為作為起訴理由。

川普日前被控2016年大選期間，私下付「封口費」給女星丹尼爾斯（Stormy Daniels），因此衍伸一系列偽造商業紀錄掩蓋性醜聞的問題。陪審團今年5月30日宣判，川普34項罪名全部有罪。