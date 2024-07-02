兵馬俑展遭爆「用陸軟體」恐人臉資料外洩　科工館緊急下架清查

▲兵馬俑特展爆資安疑慮，高雄科工館緊急下架遊戲清查。（圖／翻攝自中華翰維文化推廣協會）

記者趙蔡州／綜合報導

國立科學工藝博物館近日舉辦兵馬俑特展，不料遭市議員踢爆展覽上有2項互動遊戲的軟體來自中國，質疑有資安疑慮。對此，科工館表示，已要求主辦單位將有爭議的互動項目關閉，並要求主辦單位限期全面清查，釐清是否是中國開發軟體、有無存檔或上傳資料等情事，在未釐清前暫停使用。

科工館6月28日至7月21日期間舉辦「大秦雄風－兵馬俑與秦始皇帝陵特展」且活動開放民眾免費參觀。台灣基進高雄市議員張博洋1日表示，展覽主辦單位有中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院、社團法人中華翰維文化推廣協會，4個單位有3個是中國組織，甚至還有統戰單位。

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除了質疑主管機關沒有查清楚主辦單位背景外，張博洋還質疑2項互動遊戲背後軟體來自中國、說明文字是簡體字，例如其中一項可以讓民眾拍照，接著比對跟兵馬俑長相的相似度，質疑該拍照軟體可能會把人臉特徵上傳給中國公司或主辦單位，有資安疑慮。

對此，科工館1日表示，他們與主辦單位社團法人中華翰維文化推廣協會的合約書明訂「本特展不得使用大陸廠牌資通訊產品，含軟體、硬體及服務」，已函文要求主辦單位限期全面清查，倘有違反合約規定限期改正，如不改正本館將立即終止合約要求撤展。

科工館指出，遭質疑的設備目前已經確認產地均為台灣，並無使用大陸資通訊產品，已要求主辦單位將「秦俑臉譜比對遊戲」與「一號坑全景體驗」兩單元關閉，並請其確認非中國開發之軟體、無存檔或上傳等情事，在未釐清前暫停使用，如有該情事，將要求限期改善。