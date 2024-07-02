藍委提陸資建設離島　沈伯洋：開4道門讓中國進來「比自經區可怕」

▲民進黨立委沈伯洋批評，藍委提出的「離島建設條例」形同是開四道門讓中國進來。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨2日在立院程序委員會封殺「立委赴中納管」法案，由藍營立委陳雪生另外提出「離島建設條例」，內容排除政府採購法、國安法、兩岸條例等限制，讓中國大陸廠商可直接參與離島建設。對此，民進黨立委沈伯洋批評，這個法案無疑是「開四道門讓中國進來！」

陳雪生提案的「離島建設條例」增訂草案中可見，「為鼓勵離島產業發展，政府主辦之重大建設投資及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與採購，廠商所需機具、技術擊操作人力，得自大陸地區輸入」。

沈伯洋批評，國民黨開四道門讓中國進來，第一道就是「離島建設」直接引入中國廠商，且不受政府採購法相關的限制，還排除國與國之間要先條約或協定，弱化主權，甚至排除國安條款採購法17條第四項，也排除了兩岸條例中國企業分公司要主管機關許可的規定。

沈伯洋表示，第二道門是得標的中國廠商可以直接帶人到離島，不受原本台灣法律許可限制，因為條文規定「廠商所需機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入」，直接排除兩岸條例第10條和第11條，連一年之內不能換工作的條款都排除了。

至於第三道門，沈伯洋指出，第三道門是相關貨物或人力來的時候，可以直接進入禁止和限制水域，排除了本來兩岸條例29條的許可，可能給灰色地帶更多空間。至於第四道門，是條文最後寫明「台灣民間機構也適用」，換句話說，台灣公司只要在離島得標，一樣可以直接帶人。

沈伯洋感嘆，他2個多月前有預告說國民黨要搞自經區，「沒想到比自經區還可怕。」