　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委提陸資建設離島　沈伯洋：開4道門讓中國進來「比自經區可怕」

▲▼曹興誠記者會 黑熊學院共同創辦人沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋批評，藍委提出的「離島建設條例」形同是開四道門讓中國進來。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

國民黨2日在立院程序委員會封殺「立委赴中納管」法案，由藍營立委陳雪生另外提出「離島建設條例」，內容排除政府採購法、國安法、兩岸條例等限制，讓中國大陸廠商可直接參與離島建設。對此，民進黨立委沈伯洋批評，這個法案無疑是「開四道門讓中國進來！」

陳雪生提案的「離島建設條例」增訂草案中可見，「為鼓勵離島產業發展，政府主辦之重大建設投資及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與採購，廠商所需機具、技術擊操作人力，得自大陸地區輸入」。

沈伯洋批評，國民黨開四道門讓中國進來，第一道就是「離島建設」直接引入中國廠商，且不受政府採購法相關的限制，還排除國與國之間要先條約或協定，弱化主權，甚至排除國安條款採購法17條第四項，也排除了兩岸條例中國企業分公司要主管機關許可的規定。

沈伯洋表示，第二道門是得標的中國廠商可以直接帶人到離島，不受原本台灣法律許可限制，因為條文規定「廠商所需機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入」，直接排除兩岸條例第10條和第11條，連一年之內不能換工作的條款都排除了。

至於第三道門，沈伯洋指出，第三道門是相關貨物或人力來的時候，可以直接進入禁止和限制水域，排除了本來兩岸條例29條的許可，可能給灰色地帶更多空間。至於第四道門，是條文最後寫明「台灣民間機構也適用」，換句話說，台灣公司只要在離島得標，一樣可以直接帶人。

沈伯洋感嘆，他2個多月前有預告說國民黨要搞自經區，「沒想到比自經區還可怕。」

ET快訊
敲碗成功！麥當勞「1夯品」睽違6年要回歸了
電風扇「別直吹家裡1處」！　醫：都是動物殘肢、蟲屎
綜藝大哥欠賭債「黑衣人闖攝影棚」！　製作人被綁票帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船帶回中國

藍委提陸資建設離島　沈伯洋：開4道門讓中國進來「比自經區可怕」

郭智輝稱「立院通過什麼就執行」　柯文哲：若賴清德需下台階可直說

與AIT處長孫曉雅自拍　柯文哲讚「溫柔堅毅」：盼持續強化台美合作

吳秉叡喊撤選罷法版本沒用　黃國昌：民進黨將修法當鬥爭工具

葉元之追問「陸媒盯梢案」！　卓榮泰承諾一周內給答案

「拆樑」是不可能的任務！　黃暐瀚看票數：罷免會成案但不會成功

「用肺發電」能撐多久？　洪孟楷酸綠營：求神保佑動物別觸電

藍明成立「鏡電視調查小組」行使調查權！　可邀相關單位列席說明

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

主管為何總袒護小人？　男分析3原因網嘆：確實

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船帶回中國

藍委提陸資建設離島　沈伯洋：開4道門讓中國進來「比自經區可怕」

郭智輝稱「立院通過什麼就執行」　柯文哲：若賴清德需下台階可直說

與AIT處長孫曉雅自拍　柯文哲讚「溫柔堅毅」：盼持續強化台美合作

吳秉叡喊撤選罷法版本沒用　黃國昌：民進黨將修法當鬥爭工具

葉元之追問「陸媒盯梢案」！　卓榮泰承諾一周內給答案

「拆樑」是不可能的任務！　黃暐瀚看票數：罷免會成案但不會成功

「用肺發電」能撐多久？　洪孟楷酸綠營：求神保佑動物別觸電

藍明成立「鏡電視調查小組」行使調查權！　可邀相關單位列席說明

快訊／職籃「外籍生」制度退場！　新聯盟11支球隊全投贊成票

藍委提案修法引中資進離島　金門、澎湖、連江學校可招收陸生不受限

敲碗成功！麥當勞夯品「搖搖薯條」睽違6年要回歸了

中國海警強行登檢澎湖漁船　將6人1船帶回中國

懶得找朋友、總是自己看電影？5點證明妳愛上了「獨處的時光」

重量級卡司！羅志祥為中信兄弟「K歌主題週」演唱　4日開始售票

陳沂31萬臉書帳號復活！　「藍勾勾沒了」哀號：這次該怎辦？

富邦球迷不用擔心　羅戈：我會待到球季結束

女模拍全裸寫真遭侵犯！色影師趁休息「背後衝了」下場慘

「民進黨拉台灣民眾當台獨墊背」　國台辦：居心險惡、一追到底

泰籍女大鬧台北101小CK　專櫃打拳「猛砸墨鏡鞋包」

政治熱門新聞

土皇帝議長！　郭台銘還叫他表哥

打臉徐巧芯！　尪幫詐騙犯「處理律師費」證據曝光

快訊／文湖線六張犁站至動物園站「暫停營運」

挑戰基隆市長補選？高嘉瑜：隨時準備上場

快訊／13共機、6共艦再度「四面環台」　最近離基隆47浬

歐盟認定「核能＝綠能」？　一次看懂超嚴格要件

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

不可能的任務！　黃暐瀚看「拆樑」：會成案不會成功

稱「跳電其實沒有很多」　郭智輝：只是媒體每天都報導

曾說若涉案就離婚！徐巧芯尪被爆幫詐團付律師費　綠委：很難撇清

點名7位「綠到出汁」大法官　國民黨團要求：國會改革釋憲要迴避

快訊／落雷影響號誌！文湖線啟動公車接駁

影／蔡英文親授「終身日賺3萬台幣」秘招？　深偽詐騙手法超拙劣

2023年基層「薪情最佳」排名　中信年均160萬奪金控冠軍

更多熱門

相關新聞

吳子嘉提告「新華社記者」！全場讚：這招妙

吳子嘉提告「新華社記者」！全場讚：這招妙

日前有消息傳出，大陸官媒《新華社》的記者趙博，在我國某政論節目的錄影棚盯哨，掀起了大量討論。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日委託律師，對趙博提告，並將聲請傳喚陸委會副主委邱垂正、民進黨立委沈伯洋當證人，消息曝光後立即受到討論。

陸委會「盯梢案」爆料人找不到　王鴻薇酸：把沈伯洋當塑膠？

陸委會「盯梢案」爆料人找不到　王鴻薇酸：把沈伯洋當塑膠？

沈伯洋A片說　昌提2人：哪種會被掌握？

沈伯洋A片說　昌提2人：哪種會被掌握？

沈伯洋「A片監控」惹議　媒體人提林智堅：綠營沒學教訓拗到底

沈伯洋「A片監控」惹議　媒體人提林智堅：綠營沒學教訓拗到底

沈伯洋A片說　蔣萬安露靦腆笑

沈伯洋A片說　蔣萬安露靦腆笑

關鍵字：

沈伯洋陳雪生離島條例

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

台灣「國產全新7人座MPV」傳9月見

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

才要嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面