12歲神童「錄取名校大學」立志2年畢業　家庭背景曝光

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美12歲神童「錄取名校大學」立志2年畢業　家庭背景曝光

▲▼發願2年畢業！12歲天才小學霸「要讀大學了」 父母驚人職業曝光。（圖／翻攝自IG/Suborno Isaac Bari）

▲12歲天才高中畢業，被紐約大學錄取。（圖／翻攝自IG/Suborno Isaac Bari）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名年僅12歲的天才兒童巴里（Suborno Isaac Bari），10歲時（2年前）跳級進入長島馬爾文（Malverne）高中就讀，並於今年6月順利畢業，預計秋季將進入紐約大學攻讀數學及物理，打破紐約大學有史以來「錄取過最年輕的學生」紀錄，更喊話希望在2026年14歲時從大學畢業，繼續攻讀碩博士。

根據《印度斯坦時報》報導，巴里的父母都是孟加拉國移民，爸爸拉西杜爾（Rashidul Bari）是哥倫比亞大學博士畢業生，目前在布魯克林技術高中教物理，媽媽莎赫妲（Shaheda Bari）則是小學老師，兩人2014年就發現2歲的巴里異常聰明，因此開始教導巴里數學與物理知識。

▲▼發願2年畢業！12歲天才小學霸「要讀大學了」 父母驚人職業曝光。（圖／翻攝自IG/Suborno Isaac Bari）

▲巴里今年6月從馬爾文高中畢業。（圖／翻攝自IG/Suborno Isaac Bari）

巴里2歲時就能背出元素週期表，並且能夠解決許多數學、物理和化學問題，7歲起開始到印度多所大學講課，並於2022年10歲進入長島馬爾文高中就讀，在就讀高中期間他還到紐約大學、石溪大學、紐約市立大學、布魯克林學院參加非學位課程，此外他還擅長繪畫、辯論和彈鋼琴。

巴里2024年6月12歲從馬爾文高中畢業，打破該校「最年輕的畢業生」紀錄，他預計秋季進入紐約大學攻讀數學及物理，紐約大學寫給他的信件更指出，他將成為紐約大學有史以來錄取過最年輕的學生，他也發願希望在2026年14歲時從大學畢業，繼續攻讀碩博士，未來當物理、數學教授，繼承爸媽衣缽。

▼巴里在大學講課的影片。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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