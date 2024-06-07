從小讀名校！「班排第一」卻找不到工作　他爆焦慮：壓力大到落髮

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名高材生日前崩潰表示，自己從小成績優異，一路以來都是讀名校，大學保持班排第一，暑假也有去實習；然而，現在卻連一個面試機會都沒有，請教授幫忙修改履歷，依舊沒有下文，讓他深陷焦慮。

網友在論壇zuvio發文吐苦水，「看著身邊的朋友們，陸續收到自己夢想中公司的offer，我就壓力好大，我在班上的成績又是第一，大家自然好奇我最後會去哪家公司，結果現在我連一個面試機會都拿不到。」

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他無助表示，因為找工作的事，壓力大到開始落髮，「從小我的成績就很好，讀的也都是升學名校，爸媽栽培了我那麼久，就是希望我可以進台灣前10大企業上班，但不要說前10大了，我現在能去前百大就謝天謝地了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO直言，目前仍找不到問題出在哪裡，明明在校成績都第一，暑假實習的經驗也有，但履歷投過去就是沒有人要，「我也想過會不會是我履歷寫得不夠好，跑去請教教授履歷的寫法，教授幫我改了之後，也還是都沒有下文。」

最後，他不禁淚嘆，「難不成最後我就這樣沒工作下去吧？天啊我不要，到底是哪個環節出了問題，拜託老天不要這樣捉弄我好嗎？」