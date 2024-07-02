絕版神作《龍族》復活！曾轟動亞洲突消失　出版社集資1小時就達標

▲曾轟動亞洲的奇幻神作《龍族》，無奈在遊戲公司、出版社接連倒閉後也逐漸消失，近來由奇幻基地串聯發起集資復活。（圖／奇幻基地提供）

記者林育綾／綜合報導

韓國奇幻文學大師李榮道作品《龍族》，曾在2000年改編同名電玩遊戲後，轟動整個亞洲，無奈在遊戲公司、出版社接連倒閉後，這套作品也逐漸消失。近來由奇幻基地串聯發起集資，專案上線不到1小時就火速達標，更在短短不到5天就募得超過200萬，並持續增加中。

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▲奇幻基地串聯發起集資，專案上線不到1小時就火速達標。（圖／奇幻基地提供）

出版社介紹，《龍族》系列從1997年開始在網路上發表，1998年出版，古典的奇幻世界觀、獨特的角色、平易近人的筆法、幽默活潑的對話，成為無數讀者心中的奇幻經典大作，作品更有「韓國版魔戒」的美譽。

《龍族》也曾在2000年改編同名電玩遊戲，轟動整個亞洲，熱門程度不亞於「天堂」，作品還入選為韓國國立高中教材，被視為韓國奇幻文學史上開創時代的作品。台灣出版後，也掀起一陣「龍族」風潮，無奈因遊戲公司、出版社倒閉，接手《龍族》小說出版社發行數年後又絕版，讓這套作品消失在讀者視野。

▲奇幻基地串聯發起集資，希望復活《龍族》這套經典奇幻作品。（圖／奇幻基地提供）

2024年是《龍族》出版25周年，奇幻基地特別與國外版權方爭取獨家授權韓國10周年版本紀念版精裝書封設計，由韓國知名插畫家繪圖封面，全套8本精裝書籍，搭配硬殻書盒、系列8張經典人物卡、全彩世界地圖等贈品，還特製龍族外箱，更邀請作品原譯者邱敏文重新校對，將經典奇幻神作完整復活。

▲集資贈品包括全彩世界地圖。（圖／奇幻基地提供）

《龍族》故事描述一個聽從命運的17歲少年，一雙擁有食人魔力量的手套，一場因拯救下落不明父親而開啟的旅程。集資專案上線1小時就火速達標，更在短短不到5天就募得超過200萬，並持續增加中，出版社表示，喜歡龍族、奇幻經典的讀者可把握機會收藏。