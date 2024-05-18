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七爺八爺變型男！人氣台漫《引路人》改編影視　粉狂讚：根本神作

▲▼人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作，作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。（圖／奇幻基地）

▲人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作，作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。（圖／奇幻基地）

記者林育綾／綜合報導

在台灣很多人都聽過「七爺八爺」，卻不一定了解祂們。人氣網漫《引路人》以細膩畫風、創新說故事方式，帶來關於民俗信仰、生死的另一種解答，紙本出版品近期推出後，粉絲狂讚「引路人根本神作」、「看了這部漫畫才認識好多民間鬼神文化」。作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映！

▲▼人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作，作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。（圖／奇幻基地）

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▲人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，粉絲狂讚「看了這部漫畫才認識好多民間鬼神文化」。（圖／奇幻基地）

《引路人》由羅寶繪製，桑原編劇，初期在LINE WEBTOON以網漫形式連載，紙本書由城邦文化奇幻基地出版發行，前兩集已於各大網路、實體通路發售，如今第3-4集預計於6月3日上市。

▲▼人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作，作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。（圖／奇幻基地）

▲人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作。（圖／奇幻基地）

故事描述主角周聖于在一次意外中喪生，因緣際會下步上了負責牽引亡魂的「引路人」之途。跟著他的視角，七爺八爺、媽祖、城隍爺等台灣本土的神祇輪番上陣，角色陣容魔神仔、陳守娘傳說也有了全新的面貌；情節結合眾生百態的人生悲歡故事，有笑有淚，也有感動，將本土文化創新呈現。

▲▼人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作，作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。（圖／奇幻基地）

▲人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作，作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。（圖／奇幻基地）

這部人氣作除了曾與知名遊戲合作之外，更將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。金漫獎暨日本國際漫畫獎入圍漫畫家林奕辰也大讚，「兼具少年漫畫的熱血爽快，以及青年漫畫的深刻細膩，巨精彩！」

紙本出版後，粉絲也狂讚「引路人根本神作」、「看了這部漫畫才認識好多民間鬼神文化」。而作者羅寶、桑原也將舉辦簽書講座活動，5月25日在臺灣漫畫基地、6月29日誠品台中中友店、高雄大遠百店。

▲▼人氣網漫《引路人》發行紙本漫畫，網狂讚神作，作品也將由影視公司「紅衣小女孩」影視化改編上映。（圖／奇幻基地）

▲作者羅寶（左）、桑原（右）也將舉辦簽書講座活動。（圖／奇幻基地）

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