催眠師、觀落陰、警方合力！陰陽兩界追查驚悚懸案　王淨也大讚

▲新銳導演盧信諺最新影視計畫《迴陰》進行中。（圖／前導概念測試短片《ECHO》劇照，我們要爆紅國際影業提供）

記者林育綾／台北報導

由催眠師、宗教人士、警方合力，陰陽兩界追查驚悚懸案，新銳導演盧信諺最新影視計畫《迴陰》進行中，如今搶先推出同名小說，而電影《返校》演員王淨閱讀後也直讚，「故事一再地反轉、剖析人性⋯⋯期待在大螢幕上，讓觀眾一起體驗這強大的世界觀！」

盧信諺《迴陰》作品入選金馬創投及台灣優良電影劇本，故事結合台灣傳統道教信仰「觀落陰」文化與現代科學腦成像科技，由催眠師、宗教人士、警方，陰陽兩界合力追查驚悚懸案，影視計畫進行中，6月搶先推出同名小說，由奇幻基地出版發行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新銳導演盧信諺最新影視計畫《迴陰》進行中，如今搶先推出同名小說。（圖／奇幻基地出版）



故事描述一場離奇案件，將曾荷櫻的女兒從她身邊奪走，多年來下落未明，警方更遲遲無法偵破。而身為諮商心理師，她不信任何鬼神之說，直到今日，在一次「催眠VS觀落陰」直播節目上，女兒的魂魄竟現身求救，讓她煎熬許久的信念產生動搖。曾荷櫻與警方遠赴深山宮廟，結合觀落陰與腦成像科技，直闖地獄追查線索，不料陰陽兩界同步追緝，揭露了恐怖案外案⋯⋯伴隨著生死交錯、時間倒數，恐怖真相一一浮現，以愛為名的「惡」也隨之覺醒。

為了提高作品真實性、營造在地懸疑恐怖，盧信諺在創作時，特別針對宮廟儀式、失蹤兒童、催眠、腦科學、靈異事件、刑事偵查⋯等做了田野調查。

他提到，小說中放了很多訪談得來的寶貴資料，顛覆常人的錯誤印象，譬如不同的觀落陰概念、兒童失蹤的處理方式、催眠治療的真實狀況⋯等等，有些則偷偷加入一部分的想像，在似真似幻之下，產生更恐怖的懸念與張力。

▲陰陽兩界追查驚悚懸案，新銳導演盧信諺最新影視計畫《迴陰》進行中，如今搶先推出同名小說。（圖／奇幻基地出版）

故事除了靈異與犯罪外，更融入霍華‧菲力普‧洛夫克萊夫特(H.P.Lovecraft)克蘇魯風格元素，以「未知的恐懼」出發，形塑地獄空間，創作虛實交錯，情節燒腦駭人，極具視覺性的文字，打造如身歷其境的精彩作品。

小說也受眾多影視名人推薦，其中《返校》演員王淨閱讀作品後直讚，「故事一再地反轉、一再地剖析人性，精彩程度讓人期待這部作品能成為電影，在大螢幕上讓觀眾一起體驗這強大的世界觀！」

▲《返校》王淨讀了也大讚。（資料照／牽猴子提供）

《神之鄉》導演莊景燊也說，「如果你跟我一樣，壯著膽子一氣呵成讀完，亦步亦趨經歷過恐懼的總和，便會在黑暗盡頭看見期待已久的光明。」

作家及編劇游善鈞表示，「過於強大的愛，有時誘引而出的，只會是內心的鬼。於是，人一生最大的課題或許是：如何正確地去愛，與被愛。」

《迴陰》小說由城邦文化奇幻基地出版發行，目前已在各大網路、實體通路上市販售，電子書同步販售中。